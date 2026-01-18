नवी मुंबईत 1 रुपया पर स्वेअर फूट दरात कोणी कोणाला दिली 3.6 एकर जमीन? मंत्रीमंडळापर्यंत गेलं प्रकरण

Tirupati Devsthanam Navi Mumbai: तिरूपती देवस्थानाशी संबंधित भाविकांसाठी दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. उलवे येथे उभारण्यात येणाऱ्या श्री पद्मावती देवी मंदिरासाठी तिरुमला तिरूपती देवस्थानम बोर्डला नाममात्र दरात भूखंड देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आज ( झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली असून, या बैठकीचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूषवले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय
राज्य सरकारने तिरुमला तिरूपती देवस्थानम बोर्डला उलवे नोडमधील सेक्टर 12 येथील सुमारे 3.6 एकर जागा देण्यास मान्यता दिली आहे. या भूखंडाचा दर केवळ 1 रुपया प्रति चौरस मीटर इतका निश्चित करण्यात आला आहे. यासोबतच या प्रकल्पासाठी लागणारी इतर अतिरिक्त शुल्के आणि सेवाकरही माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मंदिर उभारणीसाठी मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
याआधीचा निर्णय आणि नवीन मागणी
उलवे येथील या भूखंडाचे वाटप करण्याचा निर्णय 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी घेण्यात आला होता. त्यानंतर 12 मार्च 2024 रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आला होता. सुरुवातीला या भूखंडासाठी सिडकोच्या भूमूल्य आणि भूविनियोग धोरण 2018 नुसार शुल्क आकारण्याची तरतूद होती. मात्र तिरुमला तिरूपती देवस्थानम बोर्डने सिडकोकडे विशेष विनंती केली होती.
सिडकोकडून प्रस्ताव, मंत्रिमंडळाची मंजुरी
तिरूपती देवस्थानम बोर्डने, उलवे येथे आधी देण्यात आलेल्या श्री व्यंकटेश्वरा मंदिराच्या भूखंडाप्रमाणेच पद्मावती देवी मंदिरासाठीही नाममात्र दर लावावा, अशी मागणी केली होती. या मागणीचा विचार करून सिडको महामंडळाने यावर ठराव मंजूर केला आणि तो राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठवला. अखेर आज मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
भाविकांसाठी महत्त्वाचे केंद्र ठरणार
उलवे परिसरात श्री पद्मावती देवी मंदिर उभारल्याने नवी मुंबई आणि आसपासच्या भागातील भाविकांना मोठा लाभ होणार आहे. तिरूपती देवस्थानाशी संबंधित धार्मिक उपक्रमांना यामुळे चालना मिळणार असून, धार्मिक पर्यटनालाही बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयातून राज्य सरकारने धार्मिक संस्था आणि श्रद्धाळूंसाठी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. कमी दरात भूखंड आणि कर माफी दिल्याने मंदिर उभारणीचा मार्ग अधिक सोपा झाला असून, भविष्यात हा परिसर एक महत्त्वाचे धार्मिक केंद्र म्हणून ओळखला जाण्याची शक्यता आहे.