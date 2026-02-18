महाराष्ट्रात आता Picnic Politics! भाजपाचे लोक रुसून गेले सहलीला; शिवसेना आमदाराचं वाढलं टेन्शन

Maharashtra Politics: उमरगा तालुक्यातील पंचायत समिती सभापती निवडीवरून स्थानिक राजकारण तापले आहे. महायुतीमध्ये एकत्र असलेल्या भाजप आणि शिवसेना नेत्यांमध्येच मतभेद उघडपणे दिसू लागले आहेत. सभापतीपदावर कोणाचा उमेदवार बसणार यावरून दोन्ही गट सक्रिय झाले असून कार्यकर्त्यांमध्येही चर्चा रंगल्या आहेत. विशेष म्हणजे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही सदस्य सहलीला गेल्याने राजकीय हालचालींना अधिक वेग आला आहे. या घडामोडींमुळे स्थानिक नेतृत्वावर दबाव वाढला असून निकाल काय लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सभापतीपदासाठी प्रमुख दावेदार कोण?
उमरगा पंचायत समिती सभापतीपदासाठी भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष कैलास शिंदे आणि शिवसेनेचे माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांची कन्या आकांक्षा चौगुले हे प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत. भाजपकडून कैलास शिंदे यांना संधी देण्याची जोरदार मागणी होत आहे. तर शिवसेनेकडून आकांक्षा चौगुले यांना सभापती करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये रस्सीखेच वाढली आहे.
महायुतीतील फॉर्म्युल्यावरून पेच
महायुतीमध्ये अडीच-अडीच वर्षांच्या वाटपाची चर्चा असली तरी पहिला कार्यकाळ कोणाला मिळणार यावरून अडचण निर्माण झाली आहे. माजी मंत्री स्वराज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपचे नेते सक्रिय झाले आहेत. स्थानिक पातळीवर अनेक बैठका पार पडल्या असून हा वाद पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती मिळत आहे. यामुळे शिवसेनेचे माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्यावर राजकीय दबाव वाढल्याचे बोलले जात आहे.
भाजप सदस्य सहलीवर, चर्चांना उधाण
दरम्यान पंचायत समितीतील भाजपाचे 7 सदस्य मुंबई सहलीवर गेल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. विरोधी गटाकडून हे ‘रणनीतीचा भाग’ असल्याचे म्हटले जात आहे. सदस्य अनुपस्थित राहिल्यास मतदानावर परिणाम होऊ शकतो, अशीही चर्चा आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत राजकीय घडामोडी वेगाने घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निकाल आणि पुढील परिस्थिती
सूत्रांच्या माहितीनुसार सभापती निवडीबाबत अंतिम निर्णयासाठी वरिष्ठ पातळीवर समन्वय सुरू आहे. जर तोडगा निघाला नाही तर मतदानाच्या माध्यमातून निकाल लागण्याची शक्यता आहे. सध्या कोणत्याही गटाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने निकाल अत्यंत चुरशीचा होणार मानला जात आहे. त्यामुळे कैलास शिंदे किंवा आकांक्षा चौगुले यापैकी कोणाला संधी मिळते, याकडे उमरगा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. आगामी निर्णयावरून स्थानिक महायुतीचे समीकरणही ठरणार आहे. मात्र समिती सदस्यांच्या
मुंबईच्या सहलीने लोकांच्या नजरा वळवल्या आहेत.