पुण्यातील 'या' बाबाचे पाय धुवून पाणी पितायेत भक्त; सुशिक्षितांमधील अंधश्रद्धेचा कळस! हादरवणारा ट्रेंड

विद्येचं माहेरघर अशी ओळख असलेल्या पुण्यामधून एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. पुण्यातील आध्यात्मिक गुरु उमेश तागुंदे यांच्या शिष्यांचे काही व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. या व्हिडीओंमध्ये शिष्य आणि शिष्या तागुंदेचे पाय धुतलेले पाणी-दूध प्राशन करताना दिसत आहेत. असे अनेक व्हिडीओ समोर आल्याने हा अंधश्रद्धा पसरवण्याचा प्रकार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
उमेश तागुंदे त्याच्या समर्थकांमध्ये गुरुवर्य उमेश पप्पा तागुंदे नावाने ओळखळा जातो. तो पुण्यातील वारजे-माळवाडी परिसरात एक अध्यात्मिक गुरु असल्याचं सांगतो. “ओम काळेश्वरी” या बॅनरखाली तागुंदे बाबा धार्मिक-सांस्कृतिक कार्य करत असल्याचा दावा समर्थकांकडून केला जातोय. त्याच्या युट्यूब चॅनेलला पाच लाखाहून अधिक सब्सक्रायबर्स आहेत. या चॅनेलवर देवी-देवतांची पूजा, गेनमाळ, आरती, जट काढणे, उपाय, परंपरा आणि संस्कृती यांविषयी व्हिडिओ शेअर केले जातात. तागुंदे पुण्यात राहतो आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाल्याचं पाहायला मिळतं.
यासंदर्भात 'अंनिसं'चे हमीद दाभोलकर यांनीही प्रतिक्रिया नोंदवताना संताप व्यक्त केला आहे. "ही खेदाची बाब आहे. पूर्वी अंधश्रद्धा या केवळ अशिक्षितांमध्ये असल्याचं समजलं जात होतं. पण सुशिक्षितांच्या अंधश्रद्धा या मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत. पुणे हे विद्याचं माहेघर आहे की अंधश्रद्धाचं माहेर घर आहे अशी परिस्थिती मागील काही महिन्यांमध्ये पुढे आली आहे. त्यामुळे शाळा कॉलेजांमध्ये मुलांना विज्ञानाची भाषा शिकवली जातेय. विज्ञानाचा चिकित्सक गाभा शिकवला जात नाहीये त्यामुळे अशा गोष्टींना लोक बळी पडत आहेत. भक्ती परंपरेचा जो अर्थ आपल्या महाराष्ट्रात आहे तो सगुण-निर्गुण असा आहे. शोषण करणाऱ्या लोकांच्या बाबा-बुवांची चलती असल्यामुळे मूळ भक्ती राहिली बाजूला. त्या नावाखाली लोकांचं होणारं शोषण हे केंद्रस्थानी आहे. जादूटोणा कायद्याची अंमलबजावणी करणं अधिक ठामपणे करणं गरजेचं आहे. सोशल मीडियावरुन मोठ्या प्रमाणात अंधश्रद्धा घराघरात पोहचत आहेत. डिजीटल माध्यमातून पसरणारी ही अंधश्रद्धाला आळा घालण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे," अशी अपेक्षा दाभोलकरांनी व्यक्त केली.
तागुंदे भक्तांना पाय धुऊन पाणी पिण्याचे कोणतेही आदेश देत नाहीत असं त्याचं समर्थन करणारे सांगतात. भक्त स्वतःहून त्याचे पाय धुवून ते पाणी आणि दूध प्रशान करतात असा दावा केला जात आहे. मात्र आता या बाबाविरोधात कारवाई होणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.