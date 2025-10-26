English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दुबईत भारतीयांची ₹8000000000 ची मालमत्ता, आयकर विभागाच्या धाडीत सर्वच झालं उघड; मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातून...

Indian Unaccounted Assets: दुबईत भारतीयांच्या नावे 800 कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता उजेडात आली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 26, 2025, 11:21 AM IST
Indian Unaccounted Assets: भारतात राहून बेकायदेशीर मार्गाने पैसा कमावणारे अनेकजण एजंटच्या माध्यमातून परदेशात गैरमार्गाने गुंतवणूक करतात.  प्राप्तीकर विभागाने नुकत्याच टाकलेल्या एका छाप्यात भारतीयांच्या नावे असलेलं 800 कोटी रुपयांचं घबाड समोर आलंय. या छाप्यांतून दुबईतील 800 कोटी रुपयांच्या 340 मालमत्तांचे काळे पैशांचे जाळे उघडकीस आलंय.  बेकायदेशीरपणे दुबईत पैसे ठेवणारे हे भारतीय कोण आहेत? कोणत्या मार्गाने त्यांनी हे पैसे कमावले? या प्रकरणाचा भांडाफो कसा झाला? विस्तर जाणून घेऊया. 

दुबईत भारतीयांच्या नावे 800 कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता उजेडात आली. मुंबई, ठाणे, पुणे, दिल्लीतील चार एजंटांच्या छाप्यातून ही माहिती मिळाली. आर्थिक घोटाळे, बेहिशेबी उत्पन्न, बँकेतर संस्था आणि क्रिप्टो चलनाच्या माध्यमातून उभे राहिलेली मालमत्ता प्राप्तीकर विभागाच्या रडारवर आलीय., खरेदीदारांना 'सुरक्षित' व्यवहाराची भ्रामक माहिती देऊन फसवण्यात आल्याचा प्रकार घडलाय. 

एजंटांचे फसवे धोरण

हे एजंट दुबईतील पंचतारांकित हॉटेल प्रदर्शनांद्वारे खरेदीदारांना आकर्षित करतात. 'काळ्या पैशातही व्यवहार सुखरूप होईल, संयुक्त अरब अमीरात भारतीय यंत्रणांना काही सांगणार नाही' अशी अफवा पसरवतात. सुलभ हप्ते आणि आकर्षक भाडे उत्पन्नाचे आमिष दाखवतात, अशी माहिती पुणे तपास पथकाने दिली.  दरम्यान या एजंट्सच्या भरवश्यावर भारतीय खरेदीदार निश्चिंत होऊन रोकड किंवा क्रिप्टोद्वारे मालमत्ता खरेदी करतात. 

कोणते पुरावे सापडले? 

माहितीच्या आधारे आयकर विभागाने मुंबई, ठाणे, पुणे आणि दिल्लीतील प्रत्येकी एका एजंटवर छापे टाकले. यात 340 मालमत्तांच्या कागदपत्रे, मोठ्या प्रमाणात रोकड आणि परदेश खरेदींचे रेकॉर्ड सापडले. दुबईतील हे मालमत्ते बेहिशेबी उत्पन्नाने आणि बँकेतर मार्गांनी विकत घेतले गेले असल्याचे निदान झाले. खरेदीदारांना भाड्याने कमाईचे स्वप्न दाखवून, हे एजंट काळ्या पैशांचा फेरा उभा करतात. विभागाने या पुराव्यांची शहानिशा सुरू केली असून, फेमा आणि काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दंडात्मक कारवाईची तयारी आहे.

खरेदीदारांवर कारवाईची टांगती तलवार

या 340 मालमत्तांचे मालक प्रामुख्याने भारतीय असून, त्यांच्यावर प्राप्तीकर कायद्यांतर्गत चौकशी आणि दंड उघड होणार आहे. हे खरेदीदार रिटर्नमध्ये मालमत्ता नोंदवत नाहीत, ज्यामुळे कर चुकवे होते, असे विभागाने सांगितले. या प्रकरणाने दुबईतील मालमत्ता बाजारातील काळ्या पैशांचा प्रवाह उघड झाला असून आर्थिक अपराधांना चालना मिळत असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.

कायदेशीर गुंतवणुकीचे मार्गदर्शन घ्या 

परदेश मालमत्ता खरेदी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार अधिकृत बँक खात्यातून करावी. फेमा तज्ज्ञ आणि कर सल्लागारांच्या साहाय्याने व्यवहार करून, रिटर्नमध्ये पूर्ण माहिती द्यावी, असे आवाहन प्राप्तीकर विभागाने नागरिकांना केलंय. सुलभ हप्ते किंवा टप्प्याटप्प्याने रक्कम भरण्याच्या जाळ्यात पडू नये, अन्यथा कायद्याच्या कचाट्यात सापडाल. हे घोटाळे रोखण्यासाठी विभागाने अधिक तपास वाढवले असून नागरिकांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे.

FAQ

प्रश्न: प्राप्तीकर विभागाला दुबईतील ८०० कोटींच्या मालमत्तांबाबत काय माहिती मिळाली आहे?

उत्तर: मुंबई, ठाणे, पुणे आणि दिल्लीतील चार एजंटांवर प्राप्तीकर विभागाने टाकलेल्या छाप्यांमुळे दुबईतील ३४० मालमत्तांचा सुगावा लागला, ज्यांची किंमत ८०० कोटी रुपये आहे. या मालमत्ता बेहिशेबी उत्पन्न, बँकेतर संस्था आणि क्रिप्टो चलनाद्वारे खरेदी केल्या गेल्या. एजंटांनी खरेदीदारांना सुलभ हप्ते आणि भाड्याच्या उत्पन्नाचे आमिष दाखवून काळ्या पैशांद्वारे व्यवहार केल्याचे आढळले. या प्रकरणात कागदपत्रे आणि रोकड जप्त झाली असून, कारवाई सुरू आहे.

प्रश्न: दुबईतील मालमत्ता खरेदीदारांवर कोणती कारवाई होणार आहे?

उत्तर: प्राप्तीकर विभाग या ३४० मालमत्तांच्या भारतीय खरेदीदारांवर काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा आणि परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) अंतर्गत कारवाई करणार आहे. मालमत्तांची माहिती रिटर्नमध्ये न नोंदवल्याने करचोरी झाल्याचे समोर आले आहे. विभागाने कठोर दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला असून, सध्या पुराव्यांची शहानिशा सुरू आहे. खरेदीदारांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

प्रश्न: परदेशात मालमत्ता खरेदी करताना कोणती खबरदारी घ्यावी?

उत्तर: प्राप्तीकर विभागाने नागरिकांना परदेशात मालमत्ता खरेदी करताना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार अधिकृत बँक खात्यातून व्यवहार करण्याचा सल्ला दिला आहे. फेमा आणि कर सल्लागारांचा सल्ला घेऊन व्यवहार करावेत आणि रिटर्नमध्ये मालमत्तेची पूर्ण माहिती नोंदवावी. सुलभ हप्ते किंवा टप्प्याटप्प्याने पैसे भरण्याच्या आमिषाला बळी पडू नये, कारण यामुळे फेमा कायद्याचे उल्लंघन होऊ शकते, ज्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होईल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

