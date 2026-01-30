राष्ट्रवादी एकत्रीकरणाच्या अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली 14 निर्णायक बैठका, BJP ‘इन द लूप’ असल्याचे सूत्रांचे संकेत

उर्वशी खोना, नवी दिल्ली, झी 24 तास: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अचानक निधनाने राज्याच्या राजकारणाला केवळ धक्का बसलेला नाही, तर एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. सत्ता, संघटन आणि निर्णयक्षमता — या तिन्ही पातळ्यांवर अजित पवार हे एक मजबूत केंद्र होते. त्यांच्या जाण्यानंतर शोक व्यक्त होत असतानाच, राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात पण गंभीर चर्चा सुरू झाल्या आहेत — आता पुढे काय? फक्त उपमुख्यमंत्रीपदाचा प्रश्न नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या भवितव्याचा प्रश्न आज ऐरणीवर आहे.
Zee 24 Taas ला मिळालेल्या विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणासाठी एकूण 16 बैठका पार पडल्या होत्या. यापैकी 14 बैठका निर्णायक स्वरूपाच्या होत्या आणि या सर्व प्रक्रियेचे सूत्रधार स्वतः अजित पवार होते. या बैठकींमध्ये अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे हे प्रमुख नेते सहभागी होते. मंगळवारी झालेली शेवटची बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरली, कारण याच बैठकीत दोन्ही राष्ट्रवादी गट एकत्र आणण्यावर अंतिम सहमती झाली होती.
या अंतिम बैठकीनंतर अजित पवार यांनी थेट शरद पवारांची भेट घेतली. बैठकीतील चर्चेची सविस्तर माहिती दिल्यानंतर, सूत्रांच्या माहितीनुसार, शरद पवारांनी दोन्ही गट एकत्र येण्यास स्पष्ट हिरवा कंदील दिला. इतकेच नाही, तर कुटुंबप्रमुख आणि पक्षाचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक म्हणून एकत्रीकरणाची जबाबदारी स्वतः शरद पवारांनी स्वीकारली होती.
जिल्हा परिषद निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी एकत्रीकरण जाहीर करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यामुळेच रणनीतीनुसार उमेदवारांना तुतारीऐवजी घड्याळावर लढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.याचे स्पष्ट संकेत जुन्नर, शिरूर आणि खेड येथे पाहायला मिळाले — जिथे घड्याळ चिन्हावर आक्रमक प्रचार करण्यात आला.हे सर्व निर्णय कायदेशीर सल्ला घेऊनच घेण्यात आले होते, असे सूत्र स्पष्ट करतात.
या संपूर्ण घडामोडींबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. महायुतीत काम करत असतानाही शाहू–फुले–आंबेडकरांचा विचार कायम ठेवण्याचा अजित पवारांचा आग्रह होता आणि त्याच विचारधारेत राष्ट्रवादी पुढे नेण्याचा निर्णय झाला होता.
नाती सुधारत असल्याचे संकेत आधीच होते. अजित पवारांचा गेल्या वर्षीचा वाढदिवस,संपूर्ण कुटुंबाचे ६, जनपथवर शरद पवारांना भेट देणे,या वर्षी पक्षाच्या कार्यक्रमात दोघांची एकत्र उपस्थिती,आणि विशेष म्हणजे अजित पवार आणि रोहित पवार एकत्र प्रवास करताना दिसणे — हे सर्व संकेत आज मागे वळून पाहिल्यास अत्यंत अर्थपूर्ण वाटतात.सूत्रांच्या मते, विधानसभा निवडणुकांनंतर एकत्र येण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने पुढे सरकली होती.
आज अजित पवार नाहीत.त्यांनी ठरवलेलं राष्ट्रवादी एकत्रीकरण पूर्णतः ठरलेलं, आखलेलं आणि तात्काळ अंमलबजावणीस तयार होतं. आज अजित पवार नाहीत, पण त्यांनी आखून ठेवलेली राष्ट्रवादी एकत्रीकरणाची दिशा मात्र महाराष्ट्राच्या राजकारणाला पुढचा निर्णायक वळण देण्याच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.