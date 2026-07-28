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यंदाच्या मोसमातील मान्सून रडवणार; पावसाची धक्कादायक आकडेवारी समोर, नेमकं काय घडलं?

पावसाळ्याच्या पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये राज्यात असमान पाऊस झाल्याचे समोर आले आहे. काय आहे पावसाची स्थिती जाणून घेऊयात.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 28, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:16 PM IST
यंदाच्या मोसमातील मान्सून रडवणार; पावसाची धक्कादायक आकडेवारी समोर, नेमकं काय घडलं?
Image Credit: Uneven rainfall in the state during the first two months of the monsoon season

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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यंदाच्या मोसमातील मान्सून रडवणार; पावसाची धक्कादायक आकडेवारी समोर, नेमकं काय घडलं?
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