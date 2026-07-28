यंदाच्या मोसमातील मान्सून रडवणार; पावसाची धक्कादायक आकडेवारी समोर, नेमकं काय घडलं?

जून महिना आणि जुलैचे पहिले दोन आठवडे पावसाने ओढ दिल्यानंतर आता पावसाने राज्यातील काही भागांत चांगली सुरुवात केली आहे. कोकण, घाटमाथ्यावर पावसाने चांगला जोर धरला आहे. मात्र विदर्भ-मराठवाड्यात पावसामुळं शेतकऱ्यांची चिंता वाढली होती. राज्यातील बहुतांश भागात पावसाची तूट आहे तर काही भागात अतिरिक्त पाऊस झाला आहे. हवामान बदलामुळं चिंतेत वाढ झाली आहे.
समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, 3 जूनपासून 22 जुलैपर्यंतच्या आठ आठवड्यांमध्ये कोकण-गोवा तसेच मध्य महाराष्ट्रामध्ये तीन आठवडे पाऊस पडला आहे. या तीन आठवड्यांमध्ये पडलेल्या पावसामुळे कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र सरासरीच्या श्रेणीत आले आहेत. मात्र, या विभागांमध्ये पावसाचे वितरण असमान असल्याने काही जिल्ह्यांमध्ये पानसाची मोठी तूट दिसत आहे. यामध्ये कोकण विभागात सिंधुदुर्ग तर मध्य महाराष्ट्रामध्ये नंदुरबार जिल्ह्याचा समावेश आहे.
1 जूनपासून 27 जुलैपर्यंत गोव्यामध्ये पावसाची 35 टक्के तूट नोंदवली आहे. तर नंदुरबारमध्ये 56 टक्के तूट आहे.
मध्य महाराष्ट्रात सर्वाधिक तूट नंदुरबारमध्ये असून, या जिल्ह्यात सरासरीच्या 56 टक्के तूट आहे. गुजरातमधील मान्सूनचा फायदा नाशिकला झाला. मात्र, नंदुरबारला झाला नाही. मराठवाड्यात तीन आठवडे सरासरी किंवा त्याहून अधिक पावसाची नोंद झाली. विदर्भात जूनच्या पहिल्या आठवड्यातही पाऊस सक्रिय असल्याने तिथे चार आठवडे सरासरी, त्याहून अधिक पाऊस नोंदला गेला आहे.
गोव्यासोबतच सिंधुदुर्गातही पावसाची 37 टक्के तूट आहे. रत्नागिरीमध्ये पाऊस सरासरीच्या श्रेणीत आहे. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यातही अजून पावसाची सात टक्के तूट नोंदली गेली आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात अतिरिक्त, तर पालघर जिल्ह्यात तीव्र अतिरिक्त पाऊस नोंदला गेला आहे. आत्तापर्यंतच्या एकूण पाऊसमानाच्या 78 टक्के अतिरिक्त पाऊस पालघर जिल्ह्यात नोंदला गेला आहे. तर ठाणे जिल्ह्यात केवळ 18 टक्के अतिरिक्त पाऊस आहे.
मध्य महाराष्ट्रातही पावसाचे वितरण असमान आहे. अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव हे जिल्हे 27 जुलैपर्यंत सरासरीच्या श्रेणीत असले तरी या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट आहे. मात्र, याच जिल्ह्यांचा शेजारी जिल्हा असलेल्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये आत्तापर्यंतच्या सरासरीच्या 97 टक्के पाऊस पडला आहे.
कोकण आणि गोव्यामध्ये १ जुलैच्या वे आठवड्यापर्यंत 20 टक्के अतिरिक्त पाऊस, त्यानंतर 8 जुलैपर्यंतच्या आठवड्यात 195 टक्के पावसाची नोंद झाली. 15 जुलैपर्यंत 81 टक्के तूट होती. 22 जुलैपर्यंतच्या आठवड्यात त्या आठवड्याच्या सात टक्के तूट नोंदली गेली. मध्य महाराष्ट्रात 1 जुलैपर्यंच्या आठवड्यात पावसाची १७टक्के तूट होती, तर त्यानंतरच्या 8 जुलैपर्यंतच्या आठवड्यात सरासरीच्या 266 टक्के पाऊस नोंदला गेला. 15 जुलैपर्यंत पुन्हा पावसाची तूट होती. तर 22 जुलैपर्यंतच्या आठवड्यात 20 टक्के अधिक पाऊस नोंदला गेला.