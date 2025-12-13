मुंबई ते पुणे प्रवास फक्त दीड तासांत होणार, नवीन एक्स्प्रेसवे बांधणार; नितीन गडकरींची महाराष्ट्रासाठी मोठी घोषणा, 1.50 लाख कोटी...

Mumbai-Pune Mumbai Expressway: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज महत्त्वाची घोषणा केली आहे. 2026 साठी महाराष्ट्रातील रस्ते बांधणीसाठी 1.50 लाख कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. पुढच्या तीन महिन्यात या रस्त्यांचे काम सुरू होणार असल्याचीही माहिती मिळत आहे. शनिवारी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधीशी बोलताना नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली आहे.
नितीन गडकरी यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, एमएसआयडीसी (महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ) 16,318 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करुन पुणे संभाजीनगर नवीन द्रुतगती महामार्गाची बांधणी करणार असून त्यासाठी सामंजस्य करारावर प्रक्रियादेखील करण्यात आली आहे. या नवीन महामार्गामुळं पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर प्रवासाचा वेळ दोन तासांनी कमी होणार आहे. तर, छत्रपती संभाजीनगर ते नागपूर प्रवासाचा वेळ अडीच तासांनी कमी होणार आहे.
नितीन गडकरी यांनी पुढे म्हटलं आहे की, 4,207 कोटी रुपये खर्चून बांधल्या जाणाऱ्या तळेगाव-चाकण-शिरूर उन्नत मार्गाचे भूमिपूजन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपल्यानंतर केले जाईल. तसंच, ते पुढे म्हणाले की, पुणे विभागासाठी 50,000 कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांना मंजुरी देण्यात आली असून पुढील तीन महिन्यांत बांधकामाला सुरुवात होईल.
सध्याच्या पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाला समांतर असा नवीन द्रुतगती मार्ग बांधला जात आहे. अटल ब्रीजवरून येत जेएनपीटीकडे गेलो की ग्रीनफिल्ड लिंक अटल सेतू-जेनएपीटी चौक ते पुणे-शिवार जंक्शन असा पुणे-बेंगळुरू एक्सप्रेस हायवेचा १३० किलोमीटरचा भाग आहे. या मार्गासाठी अंदाजे खर्च 15,000 कोटी रुपये आहे. या नवीन महामार्गामुळं दोन्ही शहरांमधील वेळ दीड तासांवर येईल. तर, मुंबई-पुणे-बेंगळुरू प्रवासाचा वेळ साडेपाच तासांवर येईल. पुणे-मुंबई एक्सप्रेस हायवेला एक सामायिक एक्सप्रेस हायवे आपण तयार करत आहोत.
नागपूर-काटोल सेक्शन हा नऊ किलोमीटरचा मार्ग, काटोल बायपास, जाम बायपास, २ हजार कोटींचा नागपूर-भंडारा सहापदरी मार्ग मंजूर करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील चाळीसगाव ते छत्रपती संभाजीनगरदरम्यान २ हजार ८०० कोटींचा नवीन मार्ग तयार होईल. १,०७४ कोटींचा तळोदा ते शहादा चारपदरी मार्ग, १ हजार २४५ कोटींचा तळोदा ते यावल चारपदरी मार्ग, तळोदा ते रावेरपर्यंत १४०० कोटींचा मार्ग होणार आहे. याव्यतिरिक्त सीआरएफ आणि अॅन्युअल प्लानमध्ये ६० हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. त्यातील २० हजार कोटींची कामे प्रगतीपथावर आहेत, असंही नितीन गडकरी म्हणाले.