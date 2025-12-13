English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबई ते पुणे प्रवास फक्त दीड तासांत होणार, नवीन एक्स्प्रेसवे बांधणार; नितीन गडकरींची महाराष्ट्रासाठी मोठी घोषणा, 1.50 लाख कोटी...

Mumbai-Pune Mumbai Expressway: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक घोषणा केली आहे. यात महाराष्ट्रासाठी 1.50 लाख कोटींची कामे मंजूर केली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 13, 2025, 04:25 PM IST
मुंबई ते पुणे प्रवास फक्त दीड तासांत होणार, नवीन एक्स्प्रेसवे बांधणार; नितीन गडकरींची महाराष्ट्रासाठी मोठी घोषणा, 1.50 लाख कोटी...
Union Minister Nitin Gadkari announces 1 50 lakh crore road works for Maharashtra

Mumbai-Pune Mumbai Expressway: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज महत्त्वाची घोषणा केली आहे. 2026 साठी महाराष्ट्रातील रस्ते बांधणीसाठी 1.50 लाख कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. पुढच्या तीन महिन्यात या रस्त्यांचे काम सुरू होणार असल्याचीही माहिती मिळत आहे. शनिवारी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधीशी बोलताना नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नितीन गडकरी यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, एमएसआयडीसी (महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ) 16,318 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करुन पुणे संभाजीनगर नवीन द्रुतगती महामार्गाची बांधणी करणार असून त्यासाठी सामंजस्य करारावर प्रक्रियादेखील करण्यात आली आहे. या नवीन महामार्गामुळं पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर प्रवासाचा वेळ दोन तासांनी कमी होणार आहे. तर, छत्रपती संभाजीनगर ते नागपूर प्रवासाचा वेळ अडीच तासांनी कमी होणार आहे.

नितीन गडकरी यांनी पुढे म्हटलं आहे की, 4,207 कोटी रुपये खर्चून बांधल्या जाणाऱ्या तळेगाव-चाकण-शिरूर उन्नत मार्गाचे भूमिपूजन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपल्यानंतर केले जाईल. तसंच, ते पुढे म्हणाले की, पुणे विभागासाठी 50,000 कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांना मंजुरी देण्यात आली असून पुढील तीन महिन्यांत बांधकामाला सुरुवात होईल.

सध्याच्या पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाला समांतर असा नवीन द्रुतगती मार्ग बांधला जात आहे. अटल ब्रीजवरून येत जेएनपीटीकडे गेलो की ग्रीनफिल्ड लिंक अटल सेतू-जेनएपीटी चौक ते पुणे-शिवार जंक्शन असा पुणे-बेंगळुरू एक्सप्रेस हायवेचा १३० किलोमीटरचा भाग आहे. या मार्गासाठी अंदाजे खर्च 15,000 कोटी रुपये आहे. या नवीन महामार्गामुळं दोन्ही शहरांमधील वेळ दीड तासांवर येईल. तर, मुंबई-पुणे-बेंगळुरू प्रवासाचा वेळ साडेपाच तासांवर येईल. पुणे-मुंबई एक्सप्रेस हायवेला एक सामायिक एक्सप्रेस हायवे आपण तयार करत आहोत.

नागपूर-काटोल सेक्शन हा नऊ किलोमीटरचा मार्ग, काटोल बायपास, जाम बायपास, २ हजार कोटींचा नागपूर-भंडारा सहापदरी मार्ग मंजूर करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील चाळीसगाव ते छत्रपती संभाजीनगरदरम्यान २ हजार ८०० कोटींचा नवीन मार्ग तयार होईल. १,०७४ कोटींचा तळोदा ते शहादा चारपदरी मार्ग, १ हजार २४५ कोटींचा तळोदा ते यावल चारपदरी मार्ग, तळोदा ते रावेरपर्यंत १४०० कोटींचा मार्ग होणार आहे. याव्यतिरिक्त सीआरएफ आणि अॅन्युअल प्लानमध्ये ६० हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. त्यातील २० हजार कोटींची कामे प्रगतीपथावर आहेत, असंही नितीन गडकरी म्हणाले.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
nitin gadkari MaharashtraPune-Sambhajinagar expressway maharashtraMumbai- Pune- Bengaluru expresswayMumbai-Pune Expressway

इतर बातम्या

कोणी लग्न सोडून आलं तर कोणी हनीमून, मेस्सीची एक झलक पाहण्या...

स्पोर्ट्स