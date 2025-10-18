English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

राजकीय बैठका, भेटीगाठींतून वेळ काढत गडकरींनी पुरवला नातवंडांचा हट्ट; मंत्री नव्हे, आजोबांचं हे रुप मन जिंकणारं....

Diwali Celebration Nitin Gadkari: बालहट्ट पुरवण्यासाठी नितीन गडकरी पोहोचले बाजारपेठेत... दुकानदारही थक्क....नातवंडांमध्ये रमणारे हे केंद्रीय मंत्री पाहिले? 

सायली पाटील | Updated: Oct 18, 2025, 02:50 PM IST
राजकीय बैठका, भेटीगाठींतून वेळ काढत गडकरींनी पुरवला नातवंडांचा हट्ट; मंत्री नव्हे, आजोबांचं हे रुप मन जिंकणारं....
union minister Nitin Gadkari shares video buying crackers for grandchildrens watch video

Diwali Celebration Nitin Gadkari: दिवाळी... हा सणच इतका कमाल आहे, की त्याचं नाव जरी उच्चारलं तरी चेहऱ्यावर आनंद खुलतो. अशा या कमाल सणाची सुरुवात झाली असून, आपल्या व्यग्र वेळापत्रकातून वेळ काढत सध्या कलाकारांपासून ते अगदी मंत्रीमहोदयांपर्यंत प्रत्येकजण कुटुंबाला वेळ देताना दिसत आहे. नितीन गडकरीसुद्धा यात अपवाद नाहीत. अशा या केंद्रीय मंत्र्यांचं यंदाचं दिवाळी सेलिब्रेशन नेमकं कसं आहे याची प्रचिती देणारा व्हिडीओ खुद्द गडकरींच्याच सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

हट्ट पुरवणारे गडकरी आजोबा... 

नितीन गडकरी यांनी आपल्या व्यग्र बैठका, कामकाज आणि वेळापत्रकातून वेळ काढत खास वेळ नातवंडांना दिला. गंमत म्हणजे यावेळी नातवंडांना चक्क दिवाळीचे फटाके खरेदी करून देण्यासाठी त्यांच्यासमवेत बाजारपेठ गाठली. 
नागपूरच्या (Nagpur) बाजारपेठेत दिवाळीसाठी फटाक्यांची खरेदीसाठी गडकरी पोहोचले आणि तिथं असणाऱ्या दुकानदारांची तारांबळच उडाली, तर काहींनी त्यांना पाहण्यासाठी गर्दी केली.  गडकरी दरवर्षी आपल्या कामातून वेळ काढत नातवंडांसोबत फटाके खरेदीसाठी जातात, सणावाराला या बच्चेकंपनीसमवेत वेळही घालवतात आणि हे वर्षसुद्धा इथं अपवाद ठरलं नाही. 

केंद्रात गडकरी मंत्री म्हणून वावरत असले तरीही नातवंडांच्या बालहट्टापुढं त्यांचं हे 'आजोबा' म्हणून दिसणारं रुपही कमाल आहे ज्यामुळं त्यांची ही कौटुंबिक भूमिका नेहमीच चर्चेचा विषय ठरते. यंदाही त्यांनी कुटुंबाची ही परंपरा कायम ठेवत नातवंडांना फटाके खरेदी करत त्यांना आनंद दिला. त्यांचे हे कौटुंबिक क्षण कॅमेऱ्यात कैदही झाले आणि नेटकऱ्यांनी या व्हिडीओला उत्तम प्रतिसाद दिला. 

आजोबांकडून मिळालेल्या गोष्टींचं खास नातं... 

दिवाळी आणि घरातल्या मोठ्यांनी चक्क फटाके खरेदी करून देणं यात एक वेगळीच गंमत असते. आम्ही लहान असताना आमचे बाबा, आजोबा, दादा, अण्णा आम्हाला फटाके आणायचे. फुलबाजीपासून चक्र आणि पाऊस असे एक ना अनेक प्रकारचे फटाके.... आणि दिवाळीच्या असंख्य आठवणी सांगण्यात अनेकजण रममाण होतात. गडकरींनी शेअर केलेला हा व्हिडीओ पाहतानाही अनेकांनाच त्यांच्या बालपणीचे दिवस आठवले असतील यात शंका नाही.... हो ना?

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Union Ministernitin gadkariVideobuying crackersgrandchildrens

इतर बातम्या

"जर तुमच्या घरात..." पंकज धीरच्या प्रार्थना सभेत...

मनोरंजन