थेट ईश्वर चिठ्ठीने ठरला उमेदवार, अकोल्यातील निवडणुकीत अनोखा निर्णय चर्चेत

Mahapalika Election Updates: नामांकन अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अनेक उमेदवार विविध कारणांमुळे निवडणूक रिंगणातून बाहेर पडतात. मात्र अकोला (Akola Mhanagarpalika) महानगरपालिका निवडणुकीत एक वेगळी आणि लक्षवेधी घटना घडली आहे. येथे एका उमेदवाराने राजकीय दबाव किंवा रणनीतीमुळे नव्हे, तर ईश्वर चिठ्ठीच्या निर्णयामुळे आपला अर्ज मागे घेतला. ही घटना अकोल्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.
अकोला महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) आणि एमआयएम या दोन पक्षांचे उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात होते. दोन्ही उमेदवारांची ताकद जवळपास समान असल्याने येथे थेट आणि चुरशीची लढत होण्याची शक्यता होती. मात्र मुस्लिम समाजातील मतांचे विभाजन होऊ नये, यासाठी समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांनी पुढाकार घेतला.
या प्रभागात आधी विविध राजकीय समीकरणे तयार झाली होती. काही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काही ठिकाणी अजित पवार गटासोबत मुस्लिम पॅनल तयार झाले होते. त्यानंतर महिला आरक्षणाअंतर्गत एमआयएमकडून उमेदवारी जाहीर झाल्याने दोन पक्ष आमनेसामने आले. ही स्थिती पाहता मतविभाजनाचा धोका निर्माण झाला.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन समाजहितासाठी एक विशेष बैठक घेण्यात आली. बैठकीत दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये आपसी सहमती निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. अखेर ईश्वर चिठ्ठी काढून एकच उमेदवार ठरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या चिठ्ठीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) यांच्या उमेदवाराचे नाव निघाले.
ईश्वर चिठ्ठीचा निर्णय सर्वांनी मान्य केल्यानंतर एमआयएमच्या उमेदवाराने आपला नामांकन अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे आता प्रभाग क्रमांक 16 मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) यांचा उमेदवारच निवडणूक रिंगणात राहिला आहे.
अकोल्यात पहिल्यांदाच अशा पद्धतीने ईश्वर चिठ्ठीच्या माध्यमातून उमेदवार ठरवण्यात आल्याने हा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे. समाजातील एकजूट, सलोखा आणि सामूहिक हिताला प्राधान्य देणारा हा निर्णय म्हणून पाहिला जात आहे. राजकीय स्पर्धेपेक्षा समाजहित महत्त्वाचे मानत घेतलेले.