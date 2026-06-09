कोल्हापूरच्या 14 वर्षीय विद्यार्थ्याचा अनोखा प्रयोग; सायकलचं केलं दुचाकीत रूपांतर

चित्रपटातील राँचो आठवतोय ना? शिक्षणासोबत नवनवीन प्रयोग करत जगाकडे वेगळ्या नजरेने पाहणारा राँचो कोल्हापुरातही असाच एक छोटा राँचो आहे. अवघ्या 14 वर्षांच्या समर्थ शिवम पाटील या विद्यार्थ्याने दोन जुन्या सायकली आणि भंगारातील इंजिन वापरून चक्क सायकलची दुचाकी तयार केली आहे. वय 14 वर्ष, इयत्ता आठवीत शिक्षण आणि डोक्यात सतत काहीतरी नवीन करण्याची धडपड असते. हा आहे करवीर तालुक्यातील केर्ली येथील विद्यामंदिर शाळेत शिकणारा समर्थ शिवम पाटील आहे. उन्हाळ्याची परीक्षा संपली आणि समर्थच्या डोक्यात एक भन्नाट कल्पना आली. सायकलची दुचाकी बनवायची अशी कल्पना त्याला सुचली
एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात घरातील दोन जुन्या सायकली घेतल्या, जुन्या बाजारातून तीन हजार रुपयांना बाईकचं इंजिन आणलं. त्यानंतर सुरु झाला समर्थच्या प्रयोगाचा प्रवास. दिवसभरात वेळ मिळेला तेव्हा समर्थ फक्त आपल्या या प्रयोगावर काम करायचा. अखेर मोठ्या मेहनतीनंतर समर्थनं पाहिलेलं स्वप्न सत्यात उतरलं आणि तयार झाली सायकल दुचाकी फक्त इंजिनच नाही तर दुचाकीसाठी वापरण्यात आलेलं इतर साहित्यही जुन्या बाजारातूनच गोळा करण्यात आलंय. युट्युबवरील विविध व्हिडिओ, जुगाड तंत्र आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआयचा आधार घेत त्याने स्वतःची कल्पना प्रत्यक्षात उतरवलीये.
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आपला मुलगा काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करतोय हे पाहून समर्थच्या कुटुंबियांनी त्याला साथ दिली. कधी मार्गदर्शन, कधी प्रोत्साहन आणि कधी आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देत त्याच्या प्रयोगशीलतेला बळ दिलंय. स्वत:च्या हाताने तयार केलेली गाडी सुरु झाल्यानंतर समर्थचा आनंद गगनात मावेनासा झाला.
समर्थसाठी हा पहिलाच प्रयोग नाही. यापूर्वीही त्याने अनेक छोटे-मोठे प्रयोग केले आहेत. काही अयशस्वी झाले, काही यशस्वी ठरले. पण प्रत्येक प्रयोगातून शिकण्याची त्याची जिद्द कायम आहे. मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या दुनियेत रमणाऱ्या आजच्या पिढीत समर्थसारखा विद्यार्थी स्वतःच्या कल्पनांना प्रत्यक्ष आकार देत आहे. त्यामुळेच कोल्हापूरचा हा छोटा राँचो सध्या सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे.