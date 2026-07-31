/पोटदुखीमुळे अविवाहित तरुणी गेली रुग्णालयात, टॉयलेटमध्ये गेल्यावर घडला अनपेक्षीत प्रकार, तान्हुलाच्या रडण्याचा आवाज आला, सर्वच हादरले

Mumbai Crime News : मुंबईतील जोगेश्वरी भागात एक अत्यंत विचित्र घटना समोर आली आहे. अविवाहित तरुणी टॉयलेटमध्ये गेल्यावर जे काही घडलं ते पाहून सर्वच जण घाबरले. काय घडलं जाणून घ्या
मुंबई : मुंबईतील जोगेश्वरी भागात एक नामांकित रुग्णालयात पोटदुखीचा इलाज करण्यासाठी आलेल्या तरूणीबाबत जे काही घडलं ते पाहून रुग्णालयातील कर्मचारी घाबरले त्यांनी तात्काळ मदत केल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. एक १९ वर्षी तरुणी उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होते, पण टॉयलेटमध्ये गेल्यावर तिच्या बाबत जे काही घडलं ते फार भयंकर होते.
गेल्या २७ जुलै रोजी एका १९ वर्षीय तरुणीला पोटात दुखू लागले त्यानंतर ती जोगेश्वरीतील एका नामवंत रुग्णालयात इलाज करण्यासाठी गेली. रुग्णालयात पोहचल्यावर तिला ओपीडीमध्ये नेण्यात आले. उपचारांची वाट पाहत असताना तरुणी अचानक टॉयलेटमध्ये गेली.
पण टॉयलेटमध्ये गेल्यावर तिला अचानक त्रास झाला आणि तीने बाळाला जन्म दिला. यावेळी ती अविवाहित तरुणी घाबरली् त्यानंतर तिला हा प्रकार अपेक्षीत नसल्याने तिला काय करावे सूचत नव्हतं तीने जवळच असलेल्या डस्टबीनमध्ये बाळाला ठेवले.
तरुणी टॉयलेटमध्ये गेल्यावर काही मिनिटातच लहान मुलाच्या रडण्याचा आवाज आला. आवाज नेमका कुठून येतोय हे रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी पाहिले. त्यावेळी तेथील सुरक्षा रक्षक आणि सफाई कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ शोध घेतला त्यावेळी टॉयलेटमधून आवाज येत असल्याचे लक्षात आले. सर्वजण त्या ठिकाण पोहचले, टॉयलेटचा दरवाजा आतून बंद होता. त्यावेळी तो दरवाजा उघडण्यात आला. तर आत डस्टबीनमध्य़े नवजात बाळ दिसून आले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला.
प्रीमॅच्युअर डिलीव्हरी झाल्याने बाळाची प्रकृती नाजूक होती, त्यामुळे डॉक्टरांच्या पथकाने त्याला तात्काळ विलेपार्लेतील रुग्णालयात शिफ्ट केले. त्या ठिकाणी आयसीयूमध्ये त्यावर उपचार सुरू केले. तसेच प्रसुती झालेल्या तरुणीवर जोगेश्वेरीतील त्याच रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेचा तपास पोलीस करत आहेत.