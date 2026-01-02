धुळ्यात बिनविरोध पॅटर्नची चर्चा, भाजपवर उमेदवार पळापळवीचा आरोप

प्रशांत परदेशी, झी 24 तास धुळे: धुळे महापालिका निवडणुकीत भाजपचे चार उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेत. वरवर तुम्हाला वाटेल की बिनविरोध उमेदवार निवडीत वेगळं काय?.बिनविरोध उमेदवार तर सगळीकडंच निवडून येतात. पण धुळ्यात भाजपचे चार नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याचा धसका त्यांचा राज्यातला मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेनं घेतलाय. भाजपच्या बिनविरोध पॅटर्नमागं साम-दाम-दंड-भेद ही नीती असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केलाय. खबरदारी म्हणून उमेदवारी अर्ज मागं घेण्याच्या दोन दिवस आधीपासूनच उमेदवारांना अज्ञात स्थळी हलवण्यात
आलंय.
शिवसेनेनं केलेले आरोप भाजप नेते आणि मंत्री जयकुमार रावल यांनी फेटाळून लावलेत. धुळ्यात विकासाचं वारं वाहतंय. त्यामुळं उमेदवार स्वतःहून उमेदवारी अर्ज माघारी घेत असल्याचा दावा रावल यांनी केलाय. उमेदवार पळवापळवीचा आरोप भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनेनं केलाय. त्यामुळं त्या आरोपात तथ्यही असेल असा टोला अंबादास दानवेंनी लगावलाय. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं जे पेरलं तेच उगवल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. लोकशाहीत निवडणूक जिंकण्याचे अनेक शॉर्टकट वापरले जातात. उमेदवार बिनविरोध निवडून येणं यामागं एक वेगळा मानसन्मानही असतो. पण उमेदवार बिनविरोध करण्यासाठी विरोधकांवर दबाव आणणं हा प्रकार भयानकच म्हणावा लागेल. हे आरोप करणारे विरोधक नसून राज्यात जे सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसलेत त्या शिवसेनेनं केलेत. त्यामुळं धुळ्यातल्या बिनविरोध पॅटर्नची वेगळ्या अर्थानं चर्चा राज्यात सुरु झालीये.
धुळे जिल्ह्यातील निवडणूक बिनविरोध करण्याचा पॅटर्न राज्यात चर्चेत आहे. दोंडाई नागरपालिकेत संपूर्ण बिनविरोध केल्या नंतर धुळे महापालिकेच्या निवडणुकीतही चार नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणल्यानंतर भाजपचा हा बिनविरोध पॅटर्न विरोधकांच्या रडारवर आला आहे. भाजप विरोधातील उमेदवारणार दाम दाम दंड भेद नीतीचा वापर करून दबाव टाकत असून ही लोकशाहीची हत्या असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. आरोप करण्यात राज्यात सत्तेत असलेली शिवसेना प्रमुख आहे.
धुळे महानगरपालिकेमध्ये भाजपकडून उमेदवार बिनविरोध करून घेण्यासाठी दबाव तंत्राचा वापर केला जात असल्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाने आपले सर्व उमेदवार हे अज्ञात स्थळी नेले असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे होती. वेगवेगळ्या माध्यमातून भाजप नेते, पदाधिकारी दबाव टाकत असल्याचे व्हिडिओही समाज माध्यमांवर व्हायरल झालेले आहेत. त्यामुळे उमेदवारांवर दबाव टाकून त्यांना उमेदवारी माघारी घेता येऊ नये यासाठी दक्षता म्हणून शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्यांनी उमेदवारांना अज्ञात स्थळी नेल्याची माहिती आहे. माघारीची मुदत संपल्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार प्रचाराला सुरुवात करणार आहेत. तोवर धोकाधळी होऊ नये आणि दबावतंत्र निष्फळ ठारावे यासाठी शिवसेना शिंदे गट दक्षता घेत आहेत.