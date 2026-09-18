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टू व्हिलर आणि कार असलेल्यांना धक्का देणारी बातमी! UPI Payment Charges चा पहिला फटका तुम्हालाच, पेट्रोल पंप चालकांनी...

15 ऑक्टोबरपासून यूपीआय पेमेंटसंदर्भातील नियमांमध्ये बदल होत असतानाच त्यापूर्वीच याचा फटका वाहनचालकांना बसण्याची दाट शक्यता आहे. नेमकं कोण आणि काय म्हणालय जाणून घ्या..

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 18, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:06 AM IST
टू व्हिलर आणि कार असलेल्यांना धक्का देणारी बातमी! UPI Payment Charges चा पहिला फटका तुम्हालाच, पेट्रोल पंप चालकांनी...
Image Credit: नेमका काय आणि कसा फटका बसणार जाणून घ्या (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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