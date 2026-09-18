केंद्र सरकारने दोन हजार रुपयांवरील व्यवहारांवर सुधारित मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू केल्यास त्याचा पहिला फटका वाहनचालकांना बसण्याची दाट शक्यता आहे. नव्या नियमानुसार मर्चंट डिस्काउंट रेटमधून म्हणजेच एमडीआरमधून इंधन विक्रेत्यांना सूट न दिल्यास, 15 ऑक्टोबरपासून यूपीआय पेमेंट स्वीकारणे थांबवण्याचा इशारा मुंबईतील पेट्रोल पंप चालकांनी दिला आहे. असं झालं तर पेट्रोल पंपावर केवळ कॅश किंवा क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्डच्या माध्यमातून व्यवहार केले जातील. म्हणजेच मुंबईतील लाखो वाहनचालकांना याचा फटका बसू शकतो.
विशेष म्हणजे चारचाकी चालकच नाही तर अगदी 100 रुपयचं पेट्रोल भरणाऱ्यालाही याचा फटका बसणार आहे. कारण पेट्रोल पंपचालकांनी सरसकट यूपीआय पेमेंटच थांबवण्याचा इशारा दिल्याने एक रुपयाही युपीआयवरुन पाठवता येणार नाही. म्हणजेच एका रुपयाचंही पेट्रोल यूपीआयवरुन मिळणार नाही. मुंबई पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहून पेट्रोल पंपांसाठी मर्चंट डिस्काउंट रेटमधून म्हणजेच एमडीआरमधून संपूर्ण सूट देण्याची मागणी केली आहे.
यूपीआय व्यवहारांवर एकसमान 0.4 टक्के शुल्क लागू होईल. पेट्रोल डीलर्सनी सांगितले की, या शुल्कामुळे त्यांच्या मर्यादित नफ्यावर दबाव येईल, कारण इंधनाच्या किमती नियंत्रित आहेत. या व्यवहाराचा खर्च ग्राहकांवर लादता येत नाही. अंमलबजावणीमुळे अडचणींमुळे विक्रेत्यांसाठी अस्तित्वाचे संकट निर्माण झाले आहे, असे मुंबई पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष चेतन मोदी यांचं म्हणणं आहे.
परिणाम अखेरीस वाहतूकदार आणि ग्राहकांवर होईल. पश्चिम आशियातील सध्याच्या संघर्षामुळे इंधनाच्या किमती आधीच दबावाखाली आहेत आणि यूपीआय पेमेंटवर कोणताही अतिरिक्त अधिभार वाहतूक क्षेत्रावरील खर्चाचा भार आणखी वाढवेल. डिजिटल इंडियाच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पेट्रोल पंपांनी डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, अशी आठवण ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे सल्लागार व माजी अध्यक्ष बाल मलकीत सिंग यांनी करुन दिली.
मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) म्हणजे व्यापाऱ्याने (दुकानदार अथवा व्यवसायिकाने) ग्राहकाकडून डिजिटल पेमेंट (युपीआय) स्वीकारल्याबद्दल बँक, पेमेंट गेटवे आणि नेटवर्कला द्यावे लागणारे शुल्क. हे शुल्क व्यवहाराच्या रकमेवरून कापले जाते. यामुळे व्यापाऱ्याला कमी रक्कम मिळते कारण हा हिस्सा व्यापाऱ्याला मिळणाऱ्या पैशातून कापला जातो. ग्राहकाला सामान्यतः थेट हे पैसे द्यावे लागत नाहीत.