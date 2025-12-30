'UPSCची तयारी म्हणजे वेळेचा अपव्यय,तुमचं करियर...' PM मोदींच्या आर्थिक सल्लागारांचं मोठं विधान!

Sanjeev Sanyal: देशभरात दरवर्षी लाखो उमेदवार यूपीएससीची तयारी करत असतात. आयएएस, आयपीएस होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी दिवसरात्र एक करुन मेहनत घेतात. पण प्रधानमंत्री मोदींचे आर्थिक सल्लागार संजीव सान्याल यांनी यावर मोठं विधान केलंय. ज्यामुळे यूपीएससी देणाऱ्या तरुणांना प्रश्न पडू शकतात. काय म्हणाले संजीव सान्याल? सविस्तर जाणून घेऊया.
आता कॉलेजातील साध्या पदव्या फारशा उपयोगाच्या राहिलेल्या नाहीत. कारण तंत्रज्ञान आणि विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यामुळे लेक्चर देण्याची जुनी पद्धत अप्रसंगिक झालीय. पूर्वी विश्वविद्यालयात जाणे हे फक्त श्रीमंत आणि विशेष लोकांचे काम होते, पण आता AI मनुष्यापेक्षा कितीतरी चांगले ज्ञान देतोय, असे संजीव सान्याल म्हणाले. फक्त डिग्री घेऊन न थांबता प्रत्यक्ष कौशल्यांवर भर देणे गरजेचे आहे. यामुळे नोकरीच्या बाजारात टिकण्यासाठी व्यावहारिक ज्ञान महत्त्वाचे ठरेल, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
सरकारी नोकरीच्या स्थिरतेसाठी वर्षानुवर्षे यूपीएससी परीक्षेची तयारी करणे हा पूर्णपणे वेळ वाया घालवणे आहे. लाखो तरुण 5-8 वर्षे फक्त या एका परीक्षेत गुंतवून ठेवतात, ज्याला ते 'प्रोफेशनल यूपीएससी स्पर्धक' म्हणतात. ही सिस्टम कदाचित 1960 च्या दशकात चांगली होती. पण आता बदललेल्या काळात ती योग्य नाही. खरी इच्छा असल्याशिवाय आणि प्रशासक बनण्याची आवड असल्याशिवाय ही तयारी करू नये, अन्यथा तरुणाईची ऊर्जा व्यर्थ जाते, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले आहे.
भविष्यकालीन नोकऱ्या आणि यश हे AI शी संबंधित कौशल्यांवर अवलंबून असेल, असे सान्याल सांगतात. जो कोणी AI ला लवकर आत्मसात करेल आणि त्याचा वापर स्वतःला मजबूत करण्यासाठी करेल, तोच पुढे राहील. AI आता लेक्चर देण्यात, नवीन ज्ञान शिकवण्यात मानवापेक्षा श्रेष्ठ आहे. म्हणून शिक्षण पद्धती बदलली पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. ऑनलाइन अभ्यास, काम करताना परीक्षा आणि डिजिटल शिक्षण यावर भर द्या. AI ला शत्रू मानू नका, तर मित्र बनवा आणि त्याचा फायदा घ्या, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
पारंपरिक लेक्चर क्लासऐवजी अप्रेंटिसशिप म्हणजे प्रत्यक्ष काम करत शिकणे हे अधिक चांगले आहे. उद्योग जग आता शैक्षणिक संस्थांपेक्षा पुढे आहे, कारण तंत्रज्ञान दरवर्षी बदलतंय, पण प्राध्यापक आणि अभ्यासक्रम इतक्या वेगाने अपडेट होत नसल्याचे वास्तव त्यांनी सांगितले. NIIT सारख्या संस्थांनी भारताचा आयटी सेक्टर उभा केला, जो पारंपरिक डिग्रींशिवाय झाला. त्यामुळे तरुणांनी 18 वर्षांपासूनच नोकरी सुरू करावी आणि डिग्री बाजूला पूर्ण करावी, असेही ते म्हणाले.
सान्याल यांनी हे स्पष्ट करताना झोहो कंपनीचे संस्थापक श्रीधर वेम्बू आणि टेस्लाचे मालक एलन मस्क यांची उदाहरणे दिली. हे दोन्ही लोक पारंपरिक डिग्रीऐवजी प्रत्यक्ष कामावर भर देतात. त्यांच्यासारखे होण्यासाठी तरुणांनी जोखीम घ्यावी, नवीन गोष्टी शिकाव्यात आणि फक्त स्थिर नोकरीच्या मागे न लागता स्वतःचे करिअर घडवावे. उद्योग क्षेत्र आता शिक्षणापेक्षा पुढे आहे, म्हणून व्यावहारिक अनुभव घ्या, असा सल्ला त्यांनी तरुणांना दिलाय.
जुनी शिक्षण पद्धत सोडून नव्या काळाला साजेशी बनवा. विश्वविद्यालये पूर्ण बंद करा असे नाही, पण त्यांची शिकवण्याची पद्धत बदलली पाहिजे. कौशल्य विकास, अप्रेंटिसशिप आणि AI आधारित शिक्षण यावर लक्ष केंद्रित करा. यामुळे तरुणांची ऊर्जा योग्य दिशेने वळेल आणि देशाचा नोकरी बाजार अधिक मजबूत होईल, असा सल्ला त्यांनी दिला.