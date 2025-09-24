मोडून पडला संसार जरी..., मानेकर कुटुंबाने पाहिलेलं स्वप्न क्षणार्धात उद्ध्वस्त

Buldhana Rain : बुलढाणा जिल्ह्यातील पैनगंगा नदीचा काठ. हिरवीगार शेती आणि शेतामध्ये डौलानं उभी असणारी पिकं. पण इथली परिस्थिती आता बदललीय. इथे हिरवीगार शेती नव्हे तर पिकं पाण्याखाली गेली आहेत. शेतात चिखल झाला आहे. या चिखलात पिकं सडून गेली आहेत. पाडळी गावाच्या मानेकर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून होता. मात्र पावसानं केलेल्या घातामुळे हे कुटुंब पुरता हतबल झालं आहे. पाहुयात सविसतर
बुलढाण्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मानेकर कुटुंबाचा आर्थिक कणा मोडला आहे. निसर्गावर असणाऱ्या गाढ विश्वासाच्या जोरावर घरात असलेला एक-एक पैसा या मानेकर यांनी शेतात टाकला. पेरणी केली, सोन्यासारखी पिकं उभी राहिलीत मात्र, पावसानं या शेतकऱ्याच्या स्वप्नावर माती टाकली. डोळ्यासमोरच सोयाबीनचा चिखल झाल्यानं मानेकर कुटुंबानी बघितलेली सर्व स्वप्न क्षणार्धात उद्ध्वस्त झाली आहेत.
शेतात पिकं नाहीशी झाली असून आता फक्त शेतात चिखल उरला आहे. शेतीत चांगले पीक येण्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च केला. पण अचानक झालेल्या मोठ्या पावसाने सर्व होत्याचे नव्हते झालं. सर्व पीक वाया गेला. आधीच बँकेचं कर्ज आणि त्यात शेतीचं झालेलं नुकसान त्यामुळे जगायचं कसं असा प्रश्न आता या कुटुंबासमोर उभा राहिला आहे.
मानेकरांचा एका मुलगा आठवीत तर दुसरा मुलगा तिसरीत शिकतोय. चांगलं शिक्षण देऊन त्यांना मोठं करण्याचं स्वप्न मानेकर दाम्पत्यानं बघितलं होतं. मात्र, पावसाने होत्याचं नव्हत केलं. शेतातील पीकांचं नुकसान झाल्यानं मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न देखील त्यांना भेडसावत आहे. पावसानं हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे.
त्यामुळे आता संसाराचा गाडा कसा चालवायचा? मुलांचं शिक्षण कसं करायचं? दसरा, दिवाळी तोंडावर आल्यानं हे सण कसे साजरा करायचे असे असंख्य प्रश्न शेतकऱ्यांच्या भोवती घोंघावत आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देऊन त्यांच्या संसाराला हातभार लावण्याची गरज आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. पावसामुळे शेतातील माती आणि आलेली पीकं पाण्यात वाहून गेली आहेत. त्यामुळे शेतकरी आता नुकसान भरपाई लवकरात लवकर मिळावी अशी मागणी करत आहेत.
