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उत्तन- विरार सागरी सेतूबाबत मोठी अपडेट समोर, दोन महामार्गांना जोडणार हा नवा सी-लिंक

राज्य सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेला उत्तन-विरार सागरी सेतूबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. दोन एक्स्प्रेसना हा महामार्ग जोडणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 31, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:00 PM IST
उत्तन- विरार सागरी सेतूबाबत मोठी अपडेट समोर, दोन महामार्गांना जोडणार हा नवा सी-लिंक
Image Credit: Uttan Virar Sea Link To Connect With Mumbai-Delhi Expressway Via Khardi

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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उत्तन- विरार सागरी सेतूबाबत मोठी अपडेट समोर, दोन महामार्गांना जोडणार हा नवा सी-लिंक
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