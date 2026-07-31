उत्तन- विरार सागरी सेतूबाबत मोठी अपडेट समोर, दोन महामार्गांना जोडणार हा नवा सी-लिंक

मुंबईत अनेक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येत आहेत. अनेक उड्डाणपूल आणि प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) 55.12 किमी लांबीच्या उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पातील मुंबई-दिल्ली द्रुतगती महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या आंतरबदल मार्गिकेच्या बांधकामास केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. याआधीही मुंबई -अहमदाबाद महामार्गाला जोडण्याची मंजुरी दिली होती.
या मार्गिकेमुळे दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉइंटवरून थेट मुंबई - दिल्ली द्रुतगती महामार्गावर काही मिनिटांत पोहोचता येणार आहे. वांद्रे - वर्सोवा सागरी सेतूचा विस्तार मुंबई महानगरपालिकेकडून वर्सोवा - भाईंदर सागरी मार्गाद्वारे केला जात आहे. या सागरी मार्गाचा विस्तार पुढे उत्तन-विरार, विरार-पालघर सागरी सेतूद्वारे केला जाणार आहे.
सध्या उत्तन - विरार सागरी सेतू प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने एमएमआरडीएकडून कार्यवाही सुरू आहे. यातील विरार जोडरस्त्यावर सहावी आंतरबदल मार्गिका असून ती मुंबई - दिल्ली द्रुतगती महामार्गाला जोडण्यात येणार आहे. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सुमारे 1350 किमीचा मुंबई-दिल्ली द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात येत असून त्यामुळे मुंबई-दिल्ली अंतर 12 ते 13 तासांत पार करता येणार आहे.
दक्षिण मुंबई, पश्चिम उपनगरातून थेट या महामार्गावर पोहोचता यावे यासाठी एमएमआरडीएने उत्तन – विरार सागरी सेतूद्वारे या महामार्गाशी जोडणी देण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्पाच्या मूळ प्रस्तावाप्रमाणे 18.95 किमीच्या विरार जोडरस्त्यावर मुंबई – दिल्ली महामार्गावर नेणारी आंतरबदल मार्गिका बांधण्यात येणार आहे. विरार जोडरस्ता आणि त्यावरील आंतरबदल मार्गिकेच्या कामासाठी एनएचएआय आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. यासाठी मंजुरी मिळावी यासाठी 2023 पासून एमएमआरडीए प्रयत्नशील होती.
मुंबईच्या पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील (WEH) वाहतूक कोंडी कमी होणार
नरिमन पॉईंट ते विरार प्रवास अधिक वेगवान आणि सुलभ होणार
पालघरमधील प्रस्तावित वाढवण बंदराशी थेट जलद दळणवळण मिळणार