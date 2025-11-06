वाढवण ते पालघरदरम्यान थेट रेल्वे वाहतूक सुरू होणार; देशातील सर्वात मोठ्या बंदराला थेट कनेक्टिव्हिटी

Vadvan Port Connect To Palghar: वाढवण बंदर हा प्रकल्प सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळ प्रस्तावित असून देशातील पहिले ऑफशोअर बंदर असेल. वाढवण बंदराजवळ पोहोचता यावे यासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प वाढवणला जोडण्यात आले आहेत. अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनुसार उत्तन विरार सी लिंक वाढवणला जोडण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर आता पालघरदेखील वाढवण प्रकल्पाला जोडण्यात येणार आहे. वाढवण पोर्ट-न्यू पालघरदरम्यान सहा रेल्वे रूळ ओलांडून नवीन महावाहतूक सुरू करण्यात येणार आहे. वाढवण बंदराला भारतीय रेल्वेच्या मालवाहतूक मार्गिकेशी थेट जोडण्यासाठी पश्चिम रेल्वे मार्गावर पहिल्यांदाच 22.23 किमीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे
वाढवण ते पालघर प्रकल्प देशातील मालवाहतूक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. यातील रेल्वे रुळ ओलांडतानाचा मार्ग एलिव्हेटेड असेल. या बंदरावर येणाऱ्या मालाची वाहतूक देशभर करण्यासाठी तो रेल्वे मार्गाने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरसोबत जोडणे आवश्यक आहे. यासाठी पश्चिम रेल्वे 1,423.25 कोटी रुपये इतक्या खर्चाचा प्रकल्प उभारत आहे. या प्रकल्पाची लांबी 22.23 किमी आहे. तर होल्डींग यार्ड क्षेत्रफळ 2.60 किमी आहे. या प्रकल्पाला 23 जुलै 2025 रोजी मान्यता मिळाली असून ऑक्टोबर 2028 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड अंतर्गत 2.60 किलोमीटर परिसरात एक आधुनिक होल्डिंग यार्ड बांधले जाईल. या यार्डमुळे बंदराकडे जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या मालगाड्यांच्या हाताळणीची सोय होणार आहे. वाढवण पोर्टला रेल्वे मार्गाने जोडल्यामुळे आयात-निर्यात साखळी गतिमान होण्यास मदत होणार असून पालघर परिसरातील औद्योगिक विकासालाही चालना मिळणार आहे.
या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून केले जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ९० टक्के जमीन रेल्वे आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाला सुपुर्द केल्यानंतरच बांधकाम निविदा जारी केल्या जातील. पुढील आर्थिक वर्षात या प्रकल्पाची पायाभरणी करता यावी म्हणून सध्या भूसंपादन प्रक्रिया जलद गतीने सुरू आहे.
हा प्रकल्प अस्तित्वातील सहा रेल्वे रूळ ओलांडून थेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या मालवाहतूक मार्गाशी जोडला जाणार आहे. यासाठी रुळावरून जाणारा रेल्वे मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, हा रेल्वे ओव्हरब्रिज तांत्रिकदृष्ट्या डिझाइन केला गेला आहे. त्याचा रेल्वे वाहतुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. गाड्या वेळेवर धावतील आणि स्थानिक रेल्वे वाहतूक अखंडित सुरू राहील.