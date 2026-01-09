English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Vaibhav Lahane: अकोल्यातील सुपुत्राला वीरमरण; कुपवाडामध्ये कर्तव्य बजावत असतानाच...

Vaibhav Lahane: देशसेवेत आपले कर्तव्य बजावत असताना अकोला जिल्ह्यातील शूर जवान नायक वैभव श्रीकृष्ण लहाने यांना वीरमरण आले आहे. त्यांच्या बलिदानाची बातमी समजताच अकोला जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे. ते जम्मु काश्मीरमधील कुपवाडा येथे कर्तव्य बजावत असताना...

Updated: Jan 9, 2026, 11:06 AM IST
लष्कराच्या 12 मराठा लाइट इन्फंट्री या युनिटमध्ये कार्यरत होते. सध्या ते जम्मू–काश्मीरमधील कुपवाडा सेक्टरमध्ये देशसेवेसाठी तैनात होते. कर्तव्य बजावत असतानाच त्यांना वीरमरण आलं. वैभव लहाने यांचं मूळ गाव अकोला जिल्ह्यातील कपिलेश्वर (पो. वडद, ता. अकोला) हे आहे. त्यांच्या हुतात्म्याची बातमी मिळताच गावात शोककळा पसरली असून, नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि गावकरी मोठ्या दुःखात आहेत.

शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
आज दुपारी 1 वाजेपर्यंत कपिलेश्वर येथे त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. अंतिम दर्शनासाठी गावात आणि परिसरात मोठ्या संख्येने नागरिक येण्याची शक्यता आहे. शहिद जवानाला अखेरचा निरोप देण्यासाठी प्रशासनाने सर्व तयारी केली आहे. गावातील प्रत्येक घरातून अश्रू आणि अभिमानाचे भाव व्यक्त होत आहेत.

'ही' घटना अजूनही अस्पष्ट
अकोला जिल्हा्यातील जवान वैभव लहाने यांना जम्मु काश्मीरमधील कुपवाडा येथे सेवारत असताना वीरमरण प्राप्त झाले. असे सांगितले जात आहे की चकमकित त्यांनी जीवाची परवा न करता स्वतःचे कर्तव्य बजावले. मात्र नेमका घटनाक्रम काय आणि कोणत्या चकमकित त्यांना वीरमरण आलं हे स्पष्ट झालेले नाही. ज्या ठिकाणी ते शहीद झाले ते ठिकाण दुर्गम भागात असल्याने संपर्क होत नाही. तसेच सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने गोपनीयता ठेवली जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. 

देश रक्षणाचे महान कार्य
देशाच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या या वीर जवानाला संपूर्ण देशाचा मानाचा सलाम. नायक वैभव श्रीकृष्ण लहाने यांचे बलिदान कधीही विसरले जाणार नाही. त्यांच्या त्यागामुळे अनेक तरुणांना देशसेवेची प्रेरणा मिळेल, हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.

 

