उद्धव ठाकरेंचा कोकणातील खास शिलेदर अडचणी, वैभव नाईकांची पुन्हा एसीबी चौकशी होणार?

Vaibhav Naik : ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते वैभव नाईकांची पुन्हा एसीबी चौकशी करणार का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.. कारण बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी एसीबीनं कणकवली नगरपंचायतीला एक पत्र लिहिलं आहे. नाईकांनी खरेदी केलेल्या दोन गाळ्यांसंदर्भातली माहिती एसीबीनं मागवली आहे.
ठाकरेंचे शिवसेनेचे माजी आमदार वैभव नाईकांची एसीबीकडून चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात एसीबीनं कणकवली नगरपंचायतीला पत्र पाठवलं आहे, वैभव नाईकांनी खरेदी केलेल्या गाळ्यांची माहिती एसीबीनं मागावली आहे, दरम्यान यानंतर वैभव नाईकांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.. गेली पाच वर्षे विरोधात चौकशी सुरू आहे, दरम्यान याच कालावधीत इतर अनेक व्यक्तींच्या चौकशा बंद झाल्या आहेत. मात्र माझी चौकशी कायम असल्याचं वैभव नाईक यांनी म्हटलं आहे.
2002 आणि 2006मध्ये वैभव नाईकांकडून या गाळ्यांची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती आहे, 2022 पासून वैभव नाईक यांची अपसंपदा प्रकरणी रत्नागिरीच्या एसीबी कार्यालयामार्फत चौकशी सुरू आहे, तर वैभव नाईकांची उत्तरं समाधानकारक असतील तर कारवाई होणार नसल्याचं शिरसाटांनी म्हटलंय.
येणा-या काळातील सर्व चौकशांना सामोरे जाणार तसंच कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नसल्याचं नोटीशीनंतर नाईकांनी म्हटलंय. त्यामुळे एसीबी वैभव नाईकांना या प्रकरणात पुन्हा चौकशीसाठी बोलावणार का? याकडे आता लक्ष लागलंय.