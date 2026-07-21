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'महाराष्ट्र बंद'ची हाक द्यायची का? आंदोलनादरम्यान अचानक कोणी विचारला हा प्रश्न? उडाली एकच खळबळ

दिल्ली पोलीस आणि आंदोलन विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या संघर्षात अनेक विद्यार्थी तसेच पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. सरकारी मालमत्तेचंही मोठं नुकसान झालं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 21, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:47 PM IST
'महाराष्ट्र बंद'ची हाक द्यायची का? आंदोलनादरम्यान अचानक कोणी विचारला हा प्रश्न? उडाली एकच खळबळ
Image Credit: सोशल मीडियावरील या प्रश्नाने एकच खळबळ (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'महाराष्ट्र बंद'ची हाक द्यायची का? आंदोलनादरम्यान अचानक कोणी विचारला हा प्रश्न? उडाली एकच खळबळ
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