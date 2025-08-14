'मुस्लिमांच्या लांगुलचालनामुळे वंदे मातरम...' शरद पोंक्षेंनी शालेय विद्यार्थ्यांना सांगितलं यामागचं कारण!

Sharad Ponkshe: अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वरुन 15 ऑगस्टच्या आदल्या दिवशी झालेल्या एका कार्यक्रमात काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. नागपूरच्या सक्करदरा चौकात झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रमात शेकडो शालेय विद्यार्थी एकाच सुरात वंदे मातरमच गायन केलं. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, दिग्दर्शन अभिनेता शरद पोंक्षे सुद्धा यावेळी उपस्थित होते.राष्ट्र निर्माण समितीच्या वतीने सामूहिक वंदे मातरम गायनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.
‘वंदे मातरम’ हे गीत पृथ्वीला वंदन करणारे असूनही, मुस्लिम लीग आणि काँग्रेसच्या मुस्लिम-तुष्टीकरण धोरणांमुळे ते राष्ट्रगीत बनू शकले नाही, असे शरद पोंक्षे यावेळी म्हणाले. बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी 150 वर्षांपूर्वी रचलेल्या या गीताला 1896 मध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांनी काँग्रेस अधिवेशनात गाऊन सन्मानित केले होते. परंतु, मुस्लिम लीगच्या विरोधानंतर काँग्रेसनेही त्याला पाठिंबा दर्शविला आणि गीतातील तीन कडवी कापून फक्त पहिल्या दोन कडव्यांना मान्यता दिली. याच चतुराईने ‘जन गण मन’ला राष्ट्रगीताचा, तर ‘वंदे मातरम’ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा देण्यात आला. पोंक्षे यांनी याला महात्मा गांधींपासून क्रांतिकारकांपर्यंत सर्वांच्या तोंडावरील ‘वंदे मातरम’चा अवमान असल्याचे म्हटले.
'इराण, इराक, स्पेनसारखे देश 200 वर्षांत इस्लामी झाले, परंतु भारत 1100 वर्षांच्या परकीय आक्रमणानंतरही हिंदू राष्ट्र राहिला, याचे श्रेय पराक्रमी राजांना आहे. मात्र, पाठ्यपुस्तकांमध्ये अकबर, सिकंदर यांच्यासारख्या पराभूत आक्रमकांचा इतिहास शिकवला गेल्याची खंत शरद पोंक्षे यांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘वंदे मातरम’ कार्यक्रमात बोलताना भारताच्या अखंडतेचा संकल्प व्यक्त केला. ते म्हणाले, “भारताची अनेकता हीच आपली एकता आहे. आपल्या सैनिकांच्या बलिदानामुळे आपण सुरक्षित आहोत.” त्यांनी नागपूरमध्ये बनवलेल्या मिसाइल्सचा अभिमान व्यक्त केला आणि शेती, उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रगतीमुळे भारत विश्वगुरू होईल, असे भाकीत केले. गडकरी यांनी रस्ते सुरक्षा जनजागृतीवरही भर दिला. ते म्हणाले, “नवीन स्कूटर खरेदीवर दोन हेल्मेट मोफत देण्याची योजना सुरू केली आहे. अमिताभ बच्चन यांनी रस्ते सुरक्षेसाठी गायलेले गीत 22 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.” भारताला विश्वगुरू बनवण्यासाठी आर्थिक आणि संरक्षण शक्ती वाढवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.या कार्यक्रमात भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा गौरव आणि विश्वगुरू बनण्याचा संकल्प यावर जोर देण्यात आला. भारताला कोणत्याही देशाची जमीन हडपण्याची इच्छा नाही, तर जगाचे कल्याण हा आपल्या संस्कृतीचा पाया असल्याचे गडकरी म्हणाले.