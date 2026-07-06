/पुणे भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाट 31 ऑगस्टपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद; पुण्यातून कोकणात जाणारे 3 पर्यायी मार्ग

Pune Varandha Ghat : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणारा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे महाड ते भोर या मार्गावर असलेला वरंधा घाट. अतिवृष्टीमुळे संभाव्य दरडी कोसळण्याचा धोका लक्षात घेऊन वरंधा घाट रस्ता 31 ऑगस्टपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी घाट बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. तसेच पर्यायी मार्ग वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग 965 डीडीवरील राजेवाडी–वरंधा–भोर–महाड मार्गावरील घाट परिसरात खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे आणि कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी ताम्हिणी घाट, महाबळेश्वर–वाई–सातारा–कराड तसेच खेड–चिपळूण–पाटण–कराड या पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
महाडवरून भोरमार्गे पुणे असा अतिशय जुना आणि कोकणाला पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणारा सर्वात जवळचा मार्ग म्हणजे वरंधा घाट आहे. या घाटात अतिवृष्टीमुळे दरडी कोसळण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. वरंधा घाटात अनेक ठिकाणी धोकादाय क्षेत्र असून दरडी कोसळण्याची भिती आहे. त्यामुळेया रस्त्यावरील वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्यातल्या पोलादपूर, म्हसळा, श्रीवर्धन या 4 तालुक्यांसह रत्नागिरीतल्या मंडणगड, दापोली, खेड या तालुक्यातून पुण्याला होणारी वाहतूक याच मार्गाने होते. याच मार्गाने रोजच्या फळं, भाजीपाला, दूध यांची वाहतूक होते. यामुळे या मार्गावरुन प्रवास करणाऱ्यांमना वळसा घालून जावे लागणार आहे.
कोकणाला पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणाऱ्या वरंधा घाटाला वाघजाई घाट असंही म्हणतात. महाडवरून भोरमार्गे पुण्याकडे जाणाऱ्या मार्गावरचा घाटातला हा रस्ता धोकादायक आहे. पूर्वीपासूनची असलेली पायवाट पुढे 1857 मध्ये ब्रिटिशांनी पक्की केली. अवघड चढ आणि वळणांच्या या 30 किलोमीटरच्या घाटरस्त्यावर अनेक ठिकाणी संरक्षक कठडेच नाहीत. जिथे कठडे आहेत ते अतिशय छोटे आहेत. अतिशय अरुंद अशा या घाटातून जाताना अनेकदा वाहनं दरीत कोसळून, अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. इथं संरक्षक कठडे आणि रिफलेक्टरचे सूचना फलक लावण्याबरोबरच, किमान पावसाळयाच्या दिवसांत स्वयंसेवकांची नेमणूक करावी अशी मागणी होत आहे.