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पुणे भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाट 31 ऑगस्टपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद; पुण्यातून कोकणात जाणारे 3 पर्यायी मार्ग

पुणे भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाट रस्ता 31 ऑगस्टपर्यंत बंद राहणार आहे. पुणे जिल्हाधिकारी  जितेंद्र डूडी यांनी घाट बंद ठेवण्याचे आदेश काढला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 06, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:30 PM IST
पुणे भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाट 31 ऑगस्टपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद; पुण्यातून कोकणात जाणारे 3 पर्यायी मार्ग

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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