'200 पुरुषांनी सलग 3 महिने माझ्यावर...' 12 वर्षाच्या मुलीने सांगितली माणुसकीच्या चिंधड्या उडवणारी घटना! 'हार्मोनल इंजेक्शन्स..'

Vasai Crime: माणुसकीच्या चिंधड्या उडवणारी घटना वसईतून समोर आलीय. एका 12 वर्षीय बांगलादेशी मुलीने मानव तस्करीच्या क्रूर वास्तव उघड केले आहे. वसईच्या नायगांव येथे नुकत्याच उघडकीस आलेल्या देहविक्री रॅकेटमधून तिची सुटका करण्यात आली. तिने सांगितले की, गेल्या तीन महिन्यांत 200 हून अधिक पुरुषांनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. या मुलीची 26 जुलै रोजी सुटका झाली, जेव्हा एक्सोडस रोड इंडिया फाउंडेशन आणि हार्मनी फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थांनी मीरा-भाईंदर वसई-विरार (MBVV) पोलिसांच्या मानव तस्करी विरोधी पथकासह संयुक्त कारवाई केली. या प्रकरणी आतापर्यंत 10 जणांना अटक झाली आहे.
हार्मनी फाउंडेशनचे संस्थापक-अध्यक्ष अब्राहम माथाई यांनी सांगितले की, बाल सुधारगृहात या 12 वर्षीय मुलीने आपली व्यथा मांडली. तिला प्रथम गुजरातमधील नाडियाद येथे नेण्यात आले आणि तिथे तीन महिन्यांत 200 हून अधिक पुरुषांनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. ही मुलगी अजून किशोरवयातही प्रवेशली नसताना तिचे बालपण या क्रूरकर्म्यांनी हिरावून घेतले आहे.
माथाई यांनी सर्व 200 गुन्हेगारांना अटक करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, “ही मुलगी शाळेत एका विषयात नापास झाली होती. कठोर पालकांच्या भीतीने ती एका ओळखीच्या महिलेसोबत पळून गेली. त्या महिलेने तिला गुप्तपणे भारतात आणले आणि देहविक्रीच्या दलदलीत ढकलले.
मीरा-भाईंदर वसई-विरार पोलिस संपूर्ण रॅकेट उघडकीस आणण्यासाठी आणि अल्पवयीन मुलींसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची प्रतिक्रिया पोलिस आयुक्त निकेत कौशिक यांनी दिली.
संकटातून गेलेली ही एकमेव मुलगी नाही, असे माथाई यांनी सांगितले. सामाजिक कार्यकर्त्या मधु शंकर यांनी याला दुजोरा दिला. त्या म्हणाल्या, “वाशी आणि बेलापुर परिसरात मी अनेकदा अल्पवयीन मुलींना भीक मागताना पाहिलं आहे. या मुलींना लहानपणी गावातून पळवून शहरात आणलं जातं आणि त्यांचे शोषण केले जाते. एक-दोन वृद्ध महिला त्यांची देखभाल करतात आणि त्यांना देहविक्रीसाठी भाग पाडतात. त्यांना हार्मोनल इंजेक्शन्स देऊन लवकर प्रौढ बनवले जाते.” या घटनेने मानव तस्करीच्या भयंकर वास्तवावर प्रकाश टाकला असून, समाज आणि प्रशासनाने याविरोधात ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
FAQ
