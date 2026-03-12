मच्छीवर कीटकनाशकांची फवारणी, कुठे घडलाय हा धक्कादायक प्रकार?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वसईत एक धक्कादायक प्रकार घडलाय. मासे विक्रेत्यानं चक्क विक्रीसाठी ठेवलेल्या माशांवर आणि आजूबाजूच्या परिसरात झुरळ मारण्यासाठी वापरला जाणारा किटकनाशक स्प्रे मारला. यात अत्यंत विषारी रसायन आहे. हा विक्रेता दिवसा ढवळ्या माशांवर किटकनाशक स्प्रेची फवारणी करताना दिसत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 12, 2026, 11:13 PM IST
ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : वसईत एक धक्कादायक प्रकार घडलाय. मासे विक्रेत्यानं चक्क विक्रीसाठी ठेवलेल्या माशांवर आणि आजूबाजूच्या परिसरात झुरळ मारण्यासाठी वापरला जाणारा किटकनाशक स्प्रे मारला. यात अत्यंत विषारी रसायन आहे. हा विक्रेता दिवसा ढवळ्या माशांवर किटकनाशक स्प्रेची फवारणी करताना दिसत आहे. 

उघड्यावरचे मासे खाताय? खबरदार तुमच्या मच्छीवर कीटकनाशकांची फवारणी? वसईत धक्कादायक प्रकार, कारवाईची मागणी केली आहे.  तुम्हीही बाजारातून उघड्यावरचे मासे आणात असाल तर खबरदार, तुम्ही आणलेल्या माशांना कीटकनाशकांचा वास येतोय का? तुमच्या माशांवर कीटकनाशकांची फवारणी केली आहे का? हे एकदा तपासून बघा, तुम्ही जर बाजारातून आणलेले मासे तपासून बघितले नाहीत तर तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, ते मासे खाल्ल्यामुळे तुम्हाला गंभीर आजार होऊ शकतो. याचं कारण आहे

वसईतील एक धक्कादायक प्रकार, वसईत एका मासे विक्रेत्यानं माशांवर झुरळ मारण्याचा अतिविषारी स्प्रेची फवारणी केल्याचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत आहे.  या घटनेनंतर अन्न व औषध प्रशासन तसेच स्थानिक प्रशासनाने या प्रकाराची गंभीर दखल घ्यावी. तसंच संबंधित विक्रेत्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

माशांवर मारलेल्या या विषारी स्प्रेचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, तुम्ही आजारी पडू शकतात, वेगवेगळ्या समस्या उद्भवू शकतात. तुमच्या मच्छीवर कीटकनाशकांची फवारणी? माशांवर मारलेल्या स्प्रेमुळे विषबाधा होण्याची शक्यता उलट्या, पोटदुखी, चक्कर येणे, डोकेदुखीसारखा प्रकार होऊ शकतो खोकला, घसा खवखवणे, श्वास घेण्यासही त्रास होऊ शकतो. खाज सुटणे, पुरळ उठणे. आणि डोळ्यांची आगही होऊ शकते.

माशांवर अतिविषारी स्प्रेची फवारणी केल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे, संबंधित मासे विक्रेत्यावर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. कारण हे मासे खरेदी करणा-यांना याचा नक्कीच त्रास झाला असेल त्यामुळे तुम्हीही बाजारातून मासे खरेदी करत असाल तर एकदा ते तपासून घ्या. जर तुम्हीही डोळे बंद करून मासे आणत असाल तर तुमच्या आरोग्यावर त्याचा गंभीर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही त्यामुळे सतर्क राहा आणि तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Read More

