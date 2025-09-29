English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
खाडीत फेकलेल्या निर्माल्यामुळं 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, वसईतील अविश्वसनीय घटना चर्चेत

Vasai Accident News:  वसईत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. धावत्या लोकलमधून निर्माल्य फेकताना नारळ तरुणाच्या डोक्याला लागल्याने त्याचा मृत्यू झाला आहे.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 29, 2025, 11:17 AM IST
Vasai news today Youth Dies After Coconut Thrown from Mumbai Local Train

Vasai Accident News: वसईतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. निर्माल्यामुळं एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. तर, ऑफिसला जाण्यासाठी निघालेल्या तरुणाचा अशाप्रकारे दुर्देवी मृत्यू झाल्याने एकच हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

वसई ते भाईंदर हा रेल्वेमार्ग खाडीतून जातो. त्यामुळं अनेकजण धावत्या ट्रेनमधून खाडीत निर्माल्य फेकतात. पण या अशा घटनांमुळं अनेक जण जखमी झाले आहेत. रविवारी अशाच प्रकारे धावत्या लोकलमधून निर्माल्य फेकताना नारळ तरुणाच्या डोक्याला लागल्याने त्याचा मृत्यू झाला आहे.  संजय भोईर असं तरुणाचे नाव असून तो नायगाव आणि भाईंदर खाडीच्यामध्ये असलेल्या पाणजू बेटावर राहतो. 

संजय हा शनिवारी सकाळी साडे आठच्या सुमारास नायगाव भाईंदर रेल्वे खाडी पुलावरुन पायी प्रवास करत नायगाव स्थानकाच्या दिशेने निघाला होता. याच दरम्यान कोणीतरी धावत्या लोकलमधून निर्माल्य फेकले. या निर्माल्यात नारळदेखील होता. हाच नारळ संजयच्या डोक्याला लागला. नारळ डोक्यात लागल्याने गंभीर जखमी झालेल्या संजयला उपचारासाठी मुंबईच्या नायर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र रविवारी त्याचा मृत्यू झाला.

सुरुवातील संजयला वसईतील पालिकेच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र नंतर नायर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. डोक्याला मार लागल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. स्थानिकांच्या माहितीनुसार याआधीही अशा घटनांत अनेकजण जखमी झाले आहेत.

संजय भोईर हा पाणजू बेटावर राहतो. तो गोरेगाव येथील एका खासगी कंपनीत नोकरीला होता. शनिवारी मुसळधार पावसामुळं फेरीबोट विलंबाने सुरू असल्याने तो सकाळी साडेआठच्या सुमारास नायगाव भाईंदर रेल्वे खाडीपुलावरुन चालत जात जातो. त्यावेळी अचानक धावत्या लोकलमधून एका प्रवाशाने फेकलेल्या निर्माल्यातील नारळ खाडीत फेकला. हाच नारळ त्याच्या डोक्यात लागल्याने संजय गंभीर जखमी झाला आहे. 

FAQ 

प्रश्न १: वसई अपघात काय आहे आणि कधी घडला?

उत्तर: वसईत धावत्या लोकल ट्रेनमधून फेकलेल्या निर्माल्यातील नारळ तरुणाच्या डोक्याला लागल्याने त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी सकाळी साडे आठच्या सुमारास नायगाव-भाईंदर रेल्वे खाडी पुलावर घडली, आणि रविवारी उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

प्रश्न २: मृत्यू पावलेल्या तरुणाचे नाव आणि राहणीमान काय आहे?

उत्तर: मृत्यू पावलेल्या तरुणाचे नाव संजय भोईर आहे. तो नायगाव आणि भाईंदर खाडीमधील पाणजू बेटावर राहतो आणि गोरेगाव येथील एका खासगी कंपनीत नोकरी करत होता.

प्रश्न ३: अपघात नेमका कसा घडला?

उत्तर: संजय भोईर ऑफिसला जाण्यासाठी नायगाव भाईंदर रेल्वे खाडी पुलावरून पायी चालत जात होता. मुसळधार पावसामुळे फेरीबोट उशिरा सुरू असल्याने तो असा प्रवास करत होता. याचवेळी धावत्या लोकल ट्रेनमधून एका प्रवाशाने खाडीत निर्माल्य फेकले, ज्यात नारळ होता. हा नारळ संजयच्या डोक्याला लागला, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

