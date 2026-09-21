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नालासोपाराचे नामांतर शूर्पारक होणार? इतिहासात थेट उल्लेख, 2500 वर्षापूर्वीचे समृद्ध शहर अन् महाभारताशी कनेक्शन

ऐतिहासिक आणि पौराणिक काळापासून नालासोपारा क्षेत्राला 'शूर्पारक' किंवा प्राकृतात 'सुप्पारक' म्हणून ओळखले जाते. हे प्राचीन भारतातील एक समृद्ध बंदरनगर आणि व्यापारी केंद्र होते

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 21, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:47 PM IST
नालासोपाराचे नामांतर शूर्पारक होणार? इतिहासात थेट उल्लेख, 2500 वर्षापूर्वीचे समृद्ध शहर अन् महाभारताशी कनेक्शन
Image Credit: Shurparak Nagari

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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