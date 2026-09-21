/नालासोपाराचे नामांतर शूर्पारक होणार? इतिहासात थेट उल्लेख, 2500 वर्षापूर्वीचे समृद्ध शहर अन् महाभारताशी कनेक्शन

नालासोपारा शहराचे नाव बदलण्याची मागणी होत आहे. वसई-विरार महानगरपालिकेच्या महासभेत नालासोपाराचे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. नालासोपारा शहराचे आणि रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून त्याचे प्राचीन नाव 'शूर्पारक नगरी' (किंवा शूर्पारक) करण्यात यावे, असा प्रस्ताव सध्या पुढे आला आहे. शूर्पारक म्हणजे काय? त्याचा प्राचीन भारताशी काय संबंध जाणून घेऊयात.
वसई-विरार महानगरपालिकेच्या बैठकीत नालासोपाराच्या नामांतर प्रस्तावावर चर्चा झाली. उपस्थित असलेल्या बहुतांश सदस्यांनी प्रस्तावाला सहमती दर्शवली. त्यानंतर आता राज्य सरकारकडे औपचारिक प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शूर्पारक म्हणजे काय? बघूयात.
शूर्पारक हे प्राचीन भारतातील सर्वात प्राचीन आणि समृद्ध बंदरनगर होते, अशी नोंद आढळते. नालासोपारा क्षेत्राला 2500 वर्षे शूर्पारक या नावानेच संबोधले गेल्याचे इतिहासात उल्लेख आढळतो. पुराणात शूर्पारकचे ठिकाण भौगोलिक दृष्ट्या संदर्भही आढळतात. शूर्पारक महात्म या ग्रथांत एक श्लोक आहे. उत्तरेला वैतरणा (विवस्ता) नदी, दक्षिणेला वसई खाडी, पूर्वेला सह्याद्री पर्वत, पश्चिमेला महासागर या चार सीमांच्या मध्यभागी असलेले तीर्थ शूर्पारक म्हणून प्रसिद्ध आहे.
स्कंदपुराणातही या शहराचा स्पष्ट उल्लेख आहे. तर महाभारतात (वनपर्व)मध्येही ‘समुद्रतटसंस्थितम` असे वर्णन आहे. हे सर्व भौगोलिक संदर्भ अगदी अचूकपणे आजच्या नालासोपारा-सोपारा-वसई-विरार क्षेत्राचेच आहेत. याच ठिकाणी अशोककालीन स्तूप व शिलालेखांचे अवशेष सापडले आहेत. नवीन संसद भवन वास्तूतील भारतवर्षाच्या नकाशात महाराष्ट्रातील केवळ दोन ठिकाणांचा उल्लेख आहे व त्यापैकी एक शूर्पारक आहे.
पुरातत्त्वीय व अभिलेखीय पुराव्यात सोपारा येथे सापडलेले इसवी सन पूर्व तिसऱ्या शतकातील अशोकाचे 8 वे व 9 वे शिलालेख आणि इसवी सन पूर्व पहिल्या शतकातील पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सीमध्ये सुप्पारा हे प्रमुख निर्यात बंदर आहे. सध्याचे नालासोपारा हे नाव ब्रिटिशांनी रेल्वे स्थानकासाठी लावलेले आहे. हे नाव जवळील दोन गावे म्हणजेच नाळा व शूर्पारकचे सोपारा या अपभ्रंशित नावाचे संकरण आहे.