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वसई-विरार लोकलसेवा 3 दिवस ठप्प, आता रेल्वे प्रशासनाने घेतला मोठा निर्णय, अतिवृष्टी झाली तरी...

वसई-विरारमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसानंतर रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली होती. त्यानंतर आता रेल्वे सेवाबाबत एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 10, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:28 PM IST
वसई-विरार लोकलसेवा 3 दिवस ठप्प, आता रेल्वे प्रशासनाने घेतला मोठा निर्णय, अतिवृष्टी झाली तरी...
Image Credit: vasai- virar flood impact Western Railway Raise level of railway tracks by 400 millimeters

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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