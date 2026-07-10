/वसई-विरार लोकलसेवा 3 दिवस ठप्प, आता रेल्वे प्रशासनाने घेतला मोठा निर्णय, अतिवृष्टी झाली तरी...

वसई-विरारमध्ये सलग सहा दिवस मुसळधार पाऊस होत होता. या पावसामुळं संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झालं होतं. तर, मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेली लोकलही ठप्प झाली होती. लोकल वसईपर्यंतच जात असल्याने नागरिकांना वसईला उतरून विरार-नालासोपारापर्यंत चालत जावं लागत होतं. त्यामुळं नागरिक संतप्त झाले होते. या घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
दर पावसात रेल्वे रुळांवर पाणी साचून उपनगरीय रेल्वे वाहतूक अनेकदा ठप्प होते. त्यावर उपाय म्हणून पश्चिम रेल्वेने या भागातील रेल्वे रुळांची उंची तब्बल 400 मिमीने उंचावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं अतिवृष्टीच्या काळातही रेल्वे सेवा सुरळीत ठेवण्यास मदत होईल. पश्चिम रेल्वे आणि मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ यांनी या उपाययोजनेवर काम सुरू केले आहे.
वसई आणि विरारदरम्यानच्या रेल्वे रुळांची उंची सुमारे 400 मिमीने वाढवण्याबरोबरच नवीन रेल्वे मार्गाची पातळीही अधिक उंच ठेवली जाणार आहे. याबरोबरच पाण्याचा निचरा व्यवस्था मजबूत करणे, अतिरिक्त ड्रेनेज लाईन टाकणे आणि पावसाचे पाणी वेगाने बाहेर जाण्यासाठी आवश्यक अभियांत्रिकी कामे केली जाणार आहेत. तसेच, बोरिवली-विरार पाचवी-सहावी मार्गिका उभारताना नवीन रुळही अधिक उंचीवर बांधण्याचे निर्देश एमआरव्हीसीला देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, वसईत निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळं नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. वीजपुरवठा नसल्याने ताजे अन्न व पिण्याच्या पाण्याची सोयदेखील होऊ शकली नव्हती. अनेकांच्या घरात पाणी शिरून सामानाचे नुकसान झाले होते. विजेअभावी नागरिकांचे मोबाईल चार्जदेखील करण्यास अडचणी येत होत्या. इतकंच नव्हे तर मुसळधार पावसामुळं मोबाईलला नेटवर्कदेखील नव्हते. अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्याने फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, फ्रीज, अन्नधान्य तसेच घरातील इतर साहित्याचे मोठे नुकसान झाले. वाहनांमध्ये पाणी शिरल्याने शेकडो दुचाकी आणि चारचाकी नादुरुस्त झाल्या. दुकाने पाण्याखाली गेल्याने व्यापाऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून अनेकांचा उदरनिर्वाह धोक्यात आला आहे.
वसई-विरार परिसरात मुसळधार पावसानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वसई पश्चिमेतील प्रभाग क्रमांक 23 मध्ये संतप्त नागरिकांनी भाजपच्या नगरसेवकांना अक्षरशः माघारी परत पाठवल्याची घटना घडली आहे. प्रभाग क्रमांक 23 मधील भाजपच्या नगरसेविका निम्मी निपुण जोशी आणि नगरसेवक प्रदीप पवार हे मदतसाहित्य घेऊन वसई पश्चिमेतील साईनगर परिसरात पोहोचले होते. मात्र, स्थानिक नागरिकांनी त्यांची मदत स्वीकारण्यास नकार देत मदतसाहित्याचा ट्रॅक्टर परत फिरवून लावला चार दिवसांपासून पावसामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असताना लोकप्रतिनिधींनी कोणतीही विचारपूस किंवा मदत केली नाही, असा आरोप करत नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.