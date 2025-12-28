English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठाकरे बंधुंची युती तुटली! उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून 'इथं' स्वबळाचा नारा; तर मनसे...

Vasai Virar Municipal Corporation Election 2025: राज आणि उद्धव ठाकरेंनी युतीची घोषणा केल्यानंतर राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी दोन्ही पक्ष एकत्र लढतील असं ठरवण्यात आलेलं. मात्र असं झालं नाही.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 28, 2025, 08:00 AM IST
ठाकरेंच्या शिवसेनेचा वेगळा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Vasai Virar Municipal Corporation Election 2025: उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं राजकीय युतीची घोषणा करुन एक आठवडाही पूर्ण झालेला नसताना दोन्ही पक्षांनी आता अचानक वेगवेगळं लढण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. हा निर्णय वसई-विरार महानगरपालिकेसाठी घेण्यात आला आहे. स्थानिक स्तरावर सदर निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं स्वबळाचा नारा दिला असला तरी मनसेनं मात्र स्थानिक स्तरावरील युतीमध्ये कायम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आता युतीत कोण उरलं?

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीमध्ये बहुजन विकास आघाडी, मनसे, काँग्रेस एकत्रित निवडणूक लढवणार आहे. बहुजन विकास आघाडीच्या चिन्हावर हे दोन्ही पक्ष निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. पालिकेच्या 29 प्रभागात 115 उमेदवार तिन्ही पक्षाच्या माध्यमातून निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले जाणार आहेत. 

तिरंगी लढत

मात्र उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेनं बहुजन विकास आघाडीसोबत झालेल्या या महाविकास आघाडीतून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाकरेंची शिवसेना आता वसई-विरारमध्ये स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा नारा दिला आहे.  यामुळे वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीत तिरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे. भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंच्या युतीसमोर ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे,काँग्रेस, बविआ आघाडीचं आव्हान असणार आहे.

या महापालिकेची रचना कशी आहे?

महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वसई-विरार तालुक्यात असलेल्या वसई-विरार शहर महानगरपालिकेची स्थापना 3 जुलै 2010 रोजी झाली आहे. चार नगरपरिषदा आणि 53 ग्रामपंचायती एकत्र करून ही महानगरपालिका तयार करण्यात आली. या महापालिकेच्या क्षेत्रात वसई, विरार, नालासोपारा, नैगाव इत्यादी शहरांचा समावेश आहे. महापालिकेमध्ये एकूण 29 प्रभाग (वार्ड्स) आहेत. एकूण 115 जागा असून त्या 28 प्रभागांमध्ये प्रत्येकी चार जागा आणि एका प्रभागात तीन जागा आहेत. 

या निवडणुकीतील तिरंगी लढत कशी असणार?

महायुती : भाजपा आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) यांची युती झाली असून ते 115 पैकी शिवसेना 24 जागांवर उमेदवार देत आहे. बहुजन विकास आघाडीविरोधात हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले आहेत. 

महाविकास आघाडी (MVA) : काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या तिघांसोबत बहुजन विकास आघाडी निवडणूक लढणार असं ठरलं होतं. मात्र ऐनवेळी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र शिवसेना बाहेर पडत असली तरी इतर पक्ष आघाडीमध्येच निवडणूक लढवणार आहेत. पण BVA स्वतंत्रपणे लढत असल्याने स्पष्ट नाही.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

