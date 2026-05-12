पुण्यात वसंत मोरे, ठाण्यात जितेंद्र आव्हाड घोड्यावर फिरले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेल बचतीचे आवाहन केले आहे. या निर्णयविरोधात विरोधक आक्रमक झाले आहेत. पुण्यात वसंत मोरे, ठाण्यात जितेंद्र आव्हाड घोड्यावर बसून निषेध केला.
Pune Thane Protest : पुण्यात वसंत मोरे तर ठाण्यात जितेंद्र आव्हाड घोड्यावर फिरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेल बचतीचे आवाहन करत देशावासियांना काही सूचना केल्या आहेत. या सूचनांच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात विरोधकांनी अनोख्या पद्धतीने आंदोलन केले आहे. वसंत मोरो आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्या घोडे सवारीची महाराष्ट्रात जोरदार चर्चा आहे.
ठाण्यात राष्ट्रवादी SPनं लक्षवेधी आंदोलन केले. बैलगाडी आणि घोड्यावर बसत निषेध व्यक्त करण्यात आला. जितेंद्र आव्हाड घोड्यावर बसून आंदोलनात सहभागी झाले होते. पंतप्रधान मोदींनी इंधनाचा वापर कमी करण्याचं आवाहन केल्यानंतर राष्ट्रवादी SP आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळाले. मोदी म्हणतात पेट्रोल डिझेल कमी वापरा म्हणून आम्ही म्हणतो सत्ताधारी टीएमटी बसचा वापर करा अशा आशयाचा बॅनर घेत आंदोलनातून लगावला सत्ताधाऱ्यांना लगावला टोला.
पुण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेल बचतीसाठी केलेल्या आवाहनाच्या निषेधार्थ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून अनोखे आंदोलन करण्यात आले. शहरप्रमुख वसंत मोरे आणि कार्यकर्त्यांनी पुणे महापालिकेच्या नवीन इमारतीसमोर घोड्यावर बसून “जय महाराष्ट्र”च्या घोषणा दिल्या. केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांविरोधात यावेळी निषेध व्यक्त करण्यात आला. तसेच महापालिका आयुक्त आणि महापौर यांच्या चारचाकी वाहनांचा वापर टाळावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
अब की बार, तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार. असं म्हणत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हेंनी मोदींवर टीकास्त्र डागलं... पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनतेला देशहितासाठी काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. याला अनुसरून कोल्हेनी एक कविता करत मोदी सरकारवर हल्ला केला.
काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांच्याकडून मोदी सरकारवर टीका . धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता था . देशातील जनतेने देशभक्ती दाखवायची आणि यांनी हात वरती करायचे अशा शब्दात सचिन सावंत यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे . नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला आवाहन केल्यानंतर विरोधकांकडून नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली जाऊ लागली आहे . आयपीएल सारखा इतका मोठा इव्हेंट सुरू असताना मोठ्या प्रमाणावर इंधनाचा खर्च सुरू आहे मात्र तो का थांबवत नाही असा सवाल देखील यावेळी सचिन सावंत यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला आहे
सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करावी, फक्त एक वाहन आणि एक अंगरक्षक देण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंतराव पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.