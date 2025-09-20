English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'घरात घुसून मारेन', V/S 'परत जातो का बघ?' राजेश मोरे आणि संजय राऊतांमध्ये जुंपली

शिवसेना आमदार राजेश मोरे यांनी संजय राऊतांना घरात घुसून मारण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर आता थेट संजय राऊतांनीच राजेश मोरेंना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

पूजा पवार | Updated: Sep 20, 2025, 09:11 PM IST
'घरात घुसून मारेन', V/S 'परत जातो का बघ?' राजेश मोरे आणि संजय राऊतांमध्ये जुंपली
(Photo Credit : Social Media)

Mumbai News : शिवसेना विरुद्ध शिवसेना या वादाला पुन्हा एकदा सुरूवात झाली आहे. आमदार राजेश मोरे यांनी संजय राऊतांना धमकी दिली. थेट घरात घुसून मारण्याची भाषा केली. त्यानंतर आता संजय राऊतांनीही जशास तसं उत्तर दिलं आहे. शिवसेना आमदार राजेश मोरे यांनी संजय राऊतांना घरात घुसून मारण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर संजय राऊत समर्थक आणि शिवसैनिक आक्रमक झाले. मात्र आता थेट संजय राऊतांनीच राजेश मोरेंना प्रत्युत्तर दिलं आहे. मी कायम एकटाच फिरतो. तू आलास तर परत जाणार नाहीस, असा इशाराच खासदार संजय राऊतांनी दिलाय.

Add Zee News as a Preferred Source

खासदार संजय राऊतांनी आनंद दिघेंबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर हा वाद सुरू झाला. त्यानंतर ठाण्यात संजय राऊतांविरोधात आंदोलन करण्यात आलं. राऊतांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. दरम्यान, संजय राऊतांनी मोरेंना प्रतिआव्हान दिल्यानंतर शिवसेनेकडूनही प्रतिक्रिया समोर आलीय. शिवसेनेच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांनी आपल्या शैलीत राऊतांवर टीकास्त्र डागलंय.

गेल्या काही काळापासून राज्यातील राजकीय वातावरण हा चिंतेचा विषय बनलाय. राजकीय प्रतिस्पर्धी एकमेकांविरोधात अत्यंत टोकाची भाषा वापरतात. राज्याच्या राजकीय संस्कृतीला काळिमा फासणारी भाषा आणि वर्तणूक होताना दिसते. राजेश मोरे यांनी दिलेली धमकी हाही त्याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे अशी भाषा आवरा असं म्हणण्याची वेळ राज्यातील सर्वसामान्य जनतेवर आलीय.

FAQ : 

शिवसेना आमदार राजेश मोरेंनी संजय राऊतांना नेमकी काय धमकी दिली?
शिवसेना (शिंदे गट) आमदार राजेश मोरे यांनी 19 सप्टेंबर 2025 रोजी कल्याण ग्रामीण येथे बोलताना संजय राऊत यांना "घरात घुसून मारू" अशी थेट धमकी दिली. हे वक्तव्य संजय राऊतांच्या आनंद दिघे यांच्यावरील टीकेनंतर आले.

संजय राऊतांनी राजेश मोरेंच्या धमकीला कसं प्रत्युत्तर दिलं?
संजय राऊत यांनी म्हटले की, "मी कायम एकटाच फिरतो. तू आलास तर परत जाणार नाहीस." त्यांनी हे प्रत्युत्तर सोशल मीडियावर आणि माध्यमांशी बोलताना दिले, ज्यात त्यांनी मोरेंना आव्हान दिले की ते ईडी किंवा भाजपला घाबरत नाहीत तर त्यांना कशाला घाबरतील.

राजेश मोरे हे कोण आणि त्यांचा शिवसेनेतील स्थान काय?
राजेश मोरे हे कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत आणि शिवसेना (शिंदे गट) चे नेते आहेत. ते एकनाथ शिंदे गटाचे प्रमुख कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात आणि पक्षातील अंतर्गत राजकारणात सक्रिय आहेत.

About the Author
Tags:
Rajesh Moremarathi newsSanjay RautpoliticsAnand Dighe

इतर बातम्या

पूनम पांडेच्या 'रामलीला'वरून महाभारत, रामलीलामध्य...

मनोरंजन