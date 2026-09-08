/पुण्यातील घरमालकांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी; घर भाड्याने दिले तर आधी हे काम न विसरता करा, नाहीतर जेल जावं लागेल

पुणे क्राईम न्यूज : पुण्यातील घरमालकांना अलर्ट करणारी बातमी आहे. भाड्याने घर देताना केवळ भाडेकरार करून थांबू नका. भाडेकरूची माहिती स्थानिक पोलिसांना देणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. ही प्रक्रिया टाळणं घरमालकाला चांगलंच महागात पडू शकतं. एका घर मालकावर पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई केली आहे.
पुण्यात खडकीतील एका घरमालकाला याच प्रकरणात अडीच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, दंड न भरल्यास पाच दिवसांचा साधा कारावासही भोगावा लागणार आहे. त्यामुळे घरमालकांनी नेमकी कोणती खबरदारी घ्यायची, पुण्यातल्या खडकीतील घरमालक सौरभ दुबे यांना याच निष्काळजीपणाचा फटका बसला आहे. दुबे यांनी फ्लॅट भाड्याने दिला.. मात्र भाडेकराराची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही स्थानिक पोलिसांना भाडेकरूची माहितीही दिली नाही.
या प्रकरणी पोलिसांनी तपास केला. त्यानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केलं प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी भारतीय न्याय संहिता कलम 223 अंतर्गत दुबे यांना शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने त्यांना 2 हजार 500 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम भरली नाही, तर 5 दिवसांचा साधा कारावास भोगावा लागणार आहे.. ही कारवाई एकट्या दुबे यांच्यापुरती मर्यादित नाही. पुण्यात यापूर्वी अशाच प्रकरणांमध्ये 170 हून अधिक घरमालकांवर गुन्हे दाखल झालेत.
भाडेकरूची पोलिसांकडून पडताळणी करून घ्या. भाडेकरूची संपूर्ण माहिती पोलिसांना द्या. भाडेकराराची प्रक्रिया पूर्ण करा. भाडेकरूचे ओळखपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे तपासा. भाडेकरूचा कायमचा पत्ता आणि संपर्क क्रमांक नोंदवून ठेवा. घर भाड्याने दिल्यानंतर आवश्यक माहितीची नोंद पोलिसांकडे झाली आहे याची खात्री करा. कारण काही हजार रुपयांच्या भाड्यासाठी कायद्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. कारण घराचं कुलूप सुरक्षित ठेवणं जितकं महत्त्वाचं आहे तितकंच त्या घरात राहणाऱ्या व्यक्तीची माहिती कायद्याच्या नोंदीत ठेवणंही महत्त्वाचं आहे.