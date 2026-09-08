Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुण्यातील घरमालकांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी; घर भाड्याने दिले तर आधी हे काम न विसरता करा, नाहीतर जेल जावं लागेल

पुण्यातील घरमालकांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी; घर भाड्याने दिले तर आधी हे काम न विसरता करा, नाहीतर जेल जावं लागेल

पुण्यातील घरमालकांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. भाड्याने घर देत असाल तर एक काम न विसरता करणे गरजेचे आहे. हे काम केले नाही तर तुमच्यावर पोलीस कारवाई होऊ शकते. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 08, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:40 PM IST
पुण्यातील घरमालकांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी; घर भाड्याने दिले तर आधी हे काम न विसरता करा, नाहीतर जेल जावं लागेल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
रस्ता रुंदीकरणासाठी हनुमानाची 170 वर्षे जुनी मूर्ती हलवणार होते; 2 दिवस प्रयत्न करूनही जागची हलली नाही, आता..
2
3
4
5