/पुणे नसरापूर अत्याचार प्रकरणात अत्यंत धक्कादायक ट्विस्ट; गोठ्याजवळील CCTV फुटेजमध्ये असं काही दिसलं की पोलिसही हादरले!

पुणे नसरापूर अत्याचार प्रकरणात अत्यंत धक्कादायक ट्विस्ट आला आहे. पोलिसांना असा पुरावा सापडला की आरोपीला आता कुणीच वाचवू शकत नाही. मात्र, एक अशी गोष्ट समोर आली आहे की चिमुरडीवर अत्याचार झालाच नसता. तिचा जीव वाचला असता.
Pune Narsapur Case : पुण्यातील नसरापूर अत्याचार प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. पुणे नसरापूर अत्याचार प्रकरणात अत्यंत धक्कादायक ट्विस्ट आला आहे. गोठ्याजवळील CCTV फुटेजमध्ये असं काही दिसलं की पोलिसही हादरले आहेत. ही घटना टळू शकली असती. पोलिसांना CCTV फुटेजमध्ये आरोपीविरोधात भक्कम पुरावा सापडला आहे. आरोपी नराधम भीमराव कांबळेला 14 मे पर्यंत पोलीस कोठडी पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी 25 साक्षीदार कोर्टासमोर सादर केले आहेत.
2 मे 2026 रोजी 65 वर्षीय नराधम भीमराव कांबळे यांने अंगणात खेळणा-या चिमुकलीला गोठ्यात नेलं. चिमुकलीला गोठ्यात घेऊन जातानाची दृश्य सीसीटीव्ही कॅमे-यात कैद झाली आहे. गोठ्यात चिमुकलीवर अत्याचार करून दगडानं ठेचून तिची हत्या केली. हत्या करून चिमुकलीचा मृतदेह शेणाच्या ढिगा-याखाली झाकून ठेवला. कुटुंबियांनी शोधाशोध केल्यानंतर गोठ्यात शेणाच्या ढिगा-याखाली मृतदेह आढळला. पोलिसांनी अवघ्या काही तासात आरोपी भीमराव कांबळेला अटक केली.
नसरापूर अत्याचार गुन्ह्यात पोलिसांच्या हाती प्रत्यक्षदर्शी ठोस पुरावा सापडला आहे. अत्याचार करताना या नराधमाला 4-5 मुलांनी अडवण्याचा प्रयत्नही केला होता. ही सर्व मुलं 5 ते 10 वर्ष वयोगटातील आहेत. मुलं परिसरात खेळत असताना त्यांनी नराधमला मुलीवर अत्याचार करताना पाहिले आणि त्याला अडवण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा या नराधमाने त्या प्रत्यक्ष दर्शी मुलांना दगड फिरकावून पळवून लावल्याचे सीसीटीव्हीत कैद झाले आहे. प्रत्यक्ष दर्शी मुलांवर दगड फेकून मारल्याचा महत्वाचा सीसीटीवी पोलिसांनी केला जप्त केला आहे. या प्रत्यक्षदर्शी मुलांपैकी 2 मुलांची ई साक्ष देखील नोंदवून घेतली. आरोपीने दगड मारुन पळवून लावल्यानंतर ही मुली धावत चिमुरडीच्या आजीकडे गेली. मात्र, ओरडू नका काका झाेपलेत असं सांगून आजीने मुलांना घराबाहेर पाठवले. आजीने मुलांचे ऐकून बाहेर जाऊन पाहिले असते तर चिमुरडीवर अत्याचार झाला नसता तिचा जीव वाचला असता असं देखील बोलले जात आहे.
नसरापूर अत्याचार प्रकरणात क्रूरकर्मा भीमाजी कांबळेनी एकीकडे त्याची गुन्ह्याची कबुली दिलीय. तर दुसरीकडे त्यानं निर्लज्जपणाचा कळस गाठत कोर्टात अजब दावाही केला होता. 4 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून त्यानं तिची हत्या केली होती, या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असून आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी होतेय. तर दुसरीकडे आरोपीचा निर्लज्जपणा समोर आला आहे, एवढा क्रूरपणा करूनही किरकोळ मारामारीसाठी अटक केल्याचा अजब दावा या क्रूरकर्मानं केला होता.
नसरापूर अत्याचार प्रकरणात 15 दिवसांच्या आत चार्जशीट दाखल करण्याचं आश्वासन पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दिलं होतं.. आणि त्यादृष्टीने तपास आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. चार्जशीटचं 80 टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. शासनाकडून या प्रकरणासाठी स्पेशल पीपी म्हणून अजय निसर यांची नियुक्ती करण्यात आली.
नसरापूर अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेचा पुण्यात निषेध करण्यात आला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर परिसरातून मूक मोर्चा काढण्यात आला. चिमुकलीला न्याय द्यावा, आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याच्या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. या कँडल मोर्चात हजारो पुणेकर सहभागी झाले होते. तर, पुण्याप्रमाणेच नसरापुरातही चिमुकलीला श्रद्धांजली वाहिली गेली...तायक्वांदो फाउंडेशनच्या विद्यार्थींनीही मेनबत्या पेटवुन चिमुकलीस श्रद्धांदली वाहिली आणि मारेकऱ्यास कठोर शिक्षेची मागणी केली.