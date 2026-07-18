/गांधीवादी चळवळीतील एक महत्त्वाचा आवाज हरपला! ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे निधन

ज्येष्ठ समाजवादी नेते, पुरोगामी विचारवंत, 'युवक क्रांती दला'चे संस्थापक आणि महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे आज 18 जुलै रोजी निधन झाले आहे. वयाच्या 85 व्या वर्षी पुण्यात त्यांनी आज सायंकाळी 5:30 वाजता अखेरचा श्वास घेतला. डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या निधनाने महाराष्ट्रामधील सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे, त्याचबरोबर समाजवादी आणि गांधीवादी चळवळीमधील एक महत्वाचा आवाज देशाने गमावला आहे. डॉ. सप्तर्षी यांना मधुमेहाचा त्रास होत होता त्यामुळे आज सकाळी त्यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागल्यानंतर त्यांना लगेचच पुण्याच्या रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले.
रुग्णालयामध्ये उपचाराच्या दरम्यान डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. मिळालेल्या माहितीनुसार 20 जुलै रोजी सकाळी 10 ते 12 वाजेपर्यत त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी गांधी भवन येथे ठेवलं जाणार आहे. त्यानंतर वैकुंठ स्मशानभूमी येथे अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. डॉ. कुमार सप्तर्षी यांना आज अचानक अस्वस्थ वाटू लागल्यानंतर त्यांना लगेचच पुण्यामधील एरंडवणे येथील जोशी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्या निधनाची बातमी महाराष्ट्राला समजताच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, सामाजिक कार्यकर्ते आणि त्यांच्या असंख्य अनुयायांनी शोक व्यक्त केला आहे.
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डॉ. सप्तर्षी यांच्याबद्दल सांगायचे झाले तर त्यांनी युवकांना संघटित करुन परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सामाजिक आणि राजकीय उद्देशान ‘युवक क्रांती दल’ (युक्रांद) या संघटनेची स्थापना केली होती. या संघटनेची स्थापना केल्यानंतर त्यांनी तरुणांना सामाजिक भान, लोकशाही मूल्ये आणि परिवर्तनवादी प्रेरणा देखील दिली. डॉ. सप्तर्षी हे फक्त सामाजिक कार्यकर्तेच नव्हते तर ते एक प्रभावी लेखक, वक्ते आणि अभ्यासू विचारवंत म्हणून देखील त्यांची ओळख आहे. समाजातील विषमता, अन्याय, भ्रष्टाचार आणि लोकशाही मूल्यांच्या ऱ्हासाविरोधात देखील त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला आहे.
डॅा कुमार सप्तर्षी यांचा जन्म हा 21 ऑगस्ट 1941 रोजी झाला, त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेतलं होतं. त्यांनी काही काळ कायद्याचाही अभ्यास केला होता. 1967 साली जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी मदतकेंद्र केलं होतं त्याचबरोबर 1967 मध्ये 'युवक क्रांती दल' या संघटनेची स्थापना केली.