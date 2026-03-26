वायग्रा, ओश्नो वॉटर अन् खरातचं केबिन...; फॉरेन्सिक टीम 'कॅनडा कॉर्नर'च्या ऑफिसमध्ये दाखल; शटर उघडताच...

Ashok Kharat Case Nashik Crime News : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातचे नवं नवीन व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. तरदुसरीकडे SIT कडून या प्रकरणाची कसून चौकशी सुरु आहे. या नराधमाने अनेक महिलांचं लैंगिक शोषण केल्याचं धक्कादायक प्रकरण समोर आलंय. अंधश्रद्धेचा नावाखाली अनेक महिलांला त्याचा शोषणाला बळी ठरली. कॅनडा कॉर्नरवरील ओकस प्रॉपर्टी या ऑफिसमधील कॅबिनमध्ये तो महिलांसोबत नको ते कृत्य करायचा. त्या ऑफिसचं अखेर शटर उघडलं आहे.
नाशिकमध्ये भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात मोठी कारवाई सुरू आहे. SIT चं पथकाने कॅनडा कॉर्नरच्या ओकस प्रॉपर्टी ऑफिसवर धाड टाकली. तब्बल एक ते दीड तास त्या ऑफिसची झाडाझडती आणि तपासणी करण्यात आली. या झाडाझडतीनंतर ऑफिस आता सील करण्यात आलय. ऑफिसमध्ये जेवढे महत्त्वाचे कागदपत्र होते त्याचबरोबर ऑफिसमध्ये फिंगरप्रिंट होते हे देखील SIT चं पथकाने जप्त केलं आहे. तर फॉरेन्सिक टीमनेही ऑफिसची तपासणी केली. फॉरेन्सिक टीमने ऑफिसमधील फिंगरप्रिंटचे नमुने घेतले आहेत.
दरम्यान अशोक खरातच्या शिवानिका संस्थांचे बँक अकाऊंट यापूर्वीच सील झाले आहे. तर SIT ची एक टीम भोंदूबाबा अशोक खरातच्या मालमत्तेची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. तसंच अशोक खरातच्या कुटुंबीयांच्या नावावर असलेल्या जमीन, घर, दुकानांची चौकशी करण्यात येत आहे. नोंदणी विभागाकडून राज्यभरातील मालमत्तेचा शोध सुरू असून करोडोचं साम्राज्याचा तपास सुरु आहे. अशोक खरातने एवढं मोठं साम्राज्य आणि पैसा कुठून जमा केला याचा शोध सुरु आहे.
सध्या अशोक खरातवर आठ गुन्हे दाखल झाल्यानंतर एसआयटी पथकाच्या तपासाला वेग आलाय. अशोक खरातच्या या कार्यालयात एसआयटीला कोणते पुरावे हाती लागले आहेत, आता अजून कोणते धक्कादायक गोष्टी समोर येणार, हे लवकरच कळेल.