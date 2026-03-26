वायग्रा, ओश्नो वॉटर अन् खरातचं केबिन...; फॉरेन्सिक टीम 'कॅनडा कॉर्नर'च्या ऑफिसमध्ये दाखल; शटर उघडताच...

Ashok Kharat Case Nashik Crime News : नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नरच्या ऑफिसमध्ये अशोक खरातचे महिलांसोबत अश्लील कृत्य करायचा तिथे फॉरेन्सिक टीमने धाड मारली.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 26, 2026, 03:40 PM IST
Ashok Kharat Case Nashik Crime News : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातचे नवं नवीन व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. तरदुसरीकडे SIT कडून या प्रकरणाची कसून चौकशी सुरु आहे. या नराधमाने अनेक महिलांचं लैंगिक शोषण केल्याचं धक्कादायक प्रकरण समोर आलंय. अंधश्रद्धेचा नावाखाली अनेक महिलांला त्याचा शोषणाला बळी ठरली. कॅनडा कॉर्नरवरील ओकस प्रॉपर्टी या ऑफिसमधील कॅबिनमध्ये तो महिलांसोबत नको ते कृत्य करायचा. त्या ऑफिसचं अखेर शटर उघडलं आहे. 

वायग्रा, ओशो वॉटर अन् खरातचं केबिन...

नाशिकमध्ये भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात मोठी कारवाई सुरू आहे. SIT चं पथकाने कॅनडा कॉर्नरच्या ओकस प्रॉपर्टी ऑफिसवर धाड टाकली. तब्बल एक ते दीड तास त्या ऑफिसची झाडाझडती आणि तपासणी करण्यात आली. या झाडाझडतीनंतर ऑफिस आता सील करण्यात आलय. ऑफिसमध्ये जेवढे महत्त्वाचे कागदपत्र होते त्याचबरोबर ऑफिसमध्ये फिंगरप्रिंट होते हे देखील SIT चं पथकाने जप्त केलं आहे. तर फॉरेन्सिक टीमनेही ऑफिसची तपासणी केली. फॉरेन्सिक टीमने ऑफिसमधील फिंगरप्रिंटचे नमुने घेतले आहेत.

 

हेसुद्धा वाचा - Maharashtra Breaking News Today LIVE: हा पूर्ण प्रकार कोणीतरी 'प्री प्लान' करूनच केला असल्याचा संशय - अमोल मिटकरी

 

दरम्यान अशोक खरातच्या शिवानिका संस्थांचे बँक अकाऊंट यापूर्वीच सील झाले आहे. तर SIT ची एक टीम भोंदूबाबा अशोक खरातच्या मालमत्तेची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. तसंच अशोक खरातच्या कुटुंबीयांच्या नावावर असलेल्या जमीन, घर, दुकानांची चौकशी करण्यात येत आहे. नोंदणी विभागाकडून राज्यभरातील मालमत्तेचा शोध सुरू असून करोडोचं साम्राज्याचा तपास सुरु आहे. अशोक खरातने एवढं मोठं साम्राज्य आणि पैसा कुठून जमा केला याचा शोध सुरु आहे. 

सध्या अशोक खरातवर आठ गुन्हे दाखल झाल्यानंतर एसआयटी पथकाच्या तपासाला वेग आलाय. अशोक खरातच्या या कार्यालयात एसआयटीला कोणते पुरावे हाती लागले आहेत, आता अजून कोणते धक्कादायक गोष्टी समोर येणार, हे लवकरच कळेल. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

