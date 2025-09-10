English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नक्की कुणाची मतं फुटली? संजय राऊत काय म्हणाले...

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन यांनी बाजी मारली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 10, 2025, 10:21 PM IST
नक्की कुणाची मतं फुटली? संजय राऊत काय म्हणाले...
Vice President C P Radhakrishnaan Election

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत इंडिया आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. इंडिया आघाडीचे उमेदवार सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव झाला असून एनडीएचे सीपी राधाकृष्णन यांनी बाजी मारली आहे. या निवडणुकीत इंडिया आघाडीचे काही खासदार फुटल्याची देखील चर्चा आहे.. कारण सी.पी राधाकृष्णन यांना अधिकची 12 ते 15 मतं मिळाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे नक्की कुणाची मतं फुटली? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन यांनी बाजी मारली आहे. इंडिया आघाडीच्या सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव केलाय. सीपी राधाकृष्णन या पहिला पसंतीचे 452 मतं मिळाली तर सुदर्शन रेड्डी यांना 300चं मत मिळाली या निवडणुकीत इंडिया आघाडीचे 12 मतं फुटल्यादा दावा सत्ताधारी नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान सत्ताधा-यांच्या दाव्याला ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतांनी देखील दुजोरा दिला आहे. 

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत इंडिया आघाडीच्याच उमेदवाराचा विजय होणार असल्याची भावना आघाडीच्या नेत्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, निवडणुकीत इंडिया आघाडीचेच नेते फुटल्याची चर्चा आहे. 

इंडिया आघाडीची किती मतं फुटली?

संसदेच्या दोन्ही सदनांमधील ७८१ पैकी ७६८ सदस्यांनी मतदान केले. त्यापैकी ७५२ वैध, तर १८ मते अवैध ठरली. राज्यसभेचे महासचिव निवडणूक अधिकारी पी. सी. मोदी यांनी जाहीर केले. बहुमतासाठी ३८५ संख्याबळाची गरज होती. भाजपच्या 'एनडीए' आघाडीकडे लोकसभेत २९३ तर राज्यसभेत १३३ अशा ४२६ सदस्यांचे पाठबळ होते. शिवाय, वायएसआर काँग्रेसच्या लोकसभेतील ४ व राज्यसभेतील ७ अशा ११ खासदारांची मतेही मिळण्याची खात्री होती. त्यामुळे 'एनडीए'चे उमेदवार राधाकृष्णन यांना ४३७ सदस्यांचा पाठिंबा अपेक्षित होता. काही छोट्या पक्षांनीही राधाकृष्णन यांच्या पारड्यात मतदान केल्याचे मानले जाते. त्यामुळे 'एनडीए' आघाडीला सुमारे ४४० मते मिळण्याची शक्यता मानली गेली होती. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना सीपी राधाकृष्ण यांना 440 अधिक 12 अशी 452 मतं मिळालीत.. दरम्यान अधिकची 12 मतं इंडिया आघाडीची असल्याची चर्चा आहे...

मतं फुटल्याचा सत्ताधारी नेत्यांचा दावा पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी फेटाळून लावलाय. मतं फुटली हे सत्ताधारी नेत्यांचा कसं माहिती? निवडणुकीत गोलमाल झालाय का? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे. तर दुसरीकडे माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यावर राऊतांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.  धनखड यांना कुठे डांबून ठेवलं आहे. असा सवाल खासदार संजय राऊतानी उपस्थित केलाय.. नव्या उपराष्ट्रपतींनी याचा शोध घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

दरम्यान आतापर्यंत झालेल्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत कोणी बाजी मारली आहे. आतापर्यंत कोणकोण उपराष्ट्रपतीपदी विराजमान झाले आहेत. जगदीप धनखड यांनी अचानक उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देशाचे पुढचे उपराष्ट्रपती कोण होणार? अशी चर्चा सुरू झाली होती. उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याची चर्चा देखील सुरू झाली होती. मात्र, इंडिया आघाडीनं उमेदवार दिल्यामुळे ही निवडणूक रंगतदार बनली. या निवडणुकीदरम्यान आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना देखील रंगला मात्र, या निवडणुकीत एनडीएकडे संख्याबळ जास्त असल्यामुळे सीपी राधाकृष्णन यांच्याच अंगावर विजयाचा गुलाल पडला...

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
vice presidentC P RadhakrishnaanNDA ElectionVice President ElectionCP Radhakrishnan

इतर बातम्या

यूएईचा लाजिरवाणा खेळ, भारताच्या गोलंदाजांनी अवघ्या 57 धावां...

स्पोर्ट्स