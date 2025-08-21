मोठी बातमी! दिल्लीतून महत्त्वाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर फडणवीसांचा लगेच उद्धव ठाकरेंना फोन; म्हणाले..

Devendra Fadnavis Call Uddhav Thackeray: महाराष्ट्रातील राजकारणात सध्या बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीवरुन राजकारण रंगलेलं असतानाच दुसरीकडे देश पातळीवर सध्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीची जोरदार चर्चा आहे. याच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मोठी जबाबदारी केंद्रीय नेतृत्वाने सोपवली आहे. ही जबाबदारी सोपवण्यात आल्यानंतर फडणवीस यांनी लगेच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना फोन केल्याची माहिती त्यांच्या पक्षाचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी दिली आहे.
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर मोठी जबाबदारी सोपवताना समन्वय साधण्यास सांगण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांशी संवाद साधण्याचं काम फडणवीसांकडे सोपवण्यात आलं आहे. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी फडणवीस महाविकास आघाडीआतील वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करणार आहेत. या चर्चेदरम्यान, एनडीएचे उमेदवार सी. पी. कृष्णन यांना पाठिंबा देण्यासंदर्भात फडणवीसांकडून विनंती केली जाईल, असं सांगितलं जात आहे.
दरम्यान, फडणवीसांवर सोपवण्यात आलेल्या या जबाबदारीसंदर्भात विचारण्यात आलं असता संजय राऊत यांनी फडणवीसांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना फोन केल्याची माहिती दिली. "हो, ते विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना फोन करत आहेत. राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस यांचा उद्धव ठाकरे यांना फोन आला आहे. फोन करणे हे त्यांचं कामच आहे," असं राऊत यांनी सांगितलं.
उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी एनडीए आणि इंडिया ब्लॉकने आपापल्या उमेदवारांची घोषणा केली आहे. एनडीएकडून तामिळनाडूचे सीपी राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे, तर इंडिया आघीडीने मूळचे आंध्र प्रदेशचे असणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांचं नाव जाहीर केलं आहे. यामुळे उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक दक्षिण विरुद्ध दक्षिण अशी झाली आहे, ज्यामुळे ही निवडणूक आणखी रंजक बनली आहे, उमेदवारांच्या घोषणेनंतर दक्षिण भारतातील पक्षांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कोणती जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे?
केंद्र सरकारने उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर समन्वय साधण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यांना महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांशी संवाद साधून एनडीएचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांना पाठिंबा मिळवण्यासाठी चर्चा करण्यास सांगितले आहे.
फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंना फोन का केला?
फडणवीस यांनी उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा मिळवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधला. शिवसेना (UBT) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (SP) यांनी महाराष्ट्राच्या अस्मितेची गोष्ट नेहमीच केली आहे, त्यामुळे त्यांनी राधाकृष्णन यांना पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती फडणवीस यांनी केली आहे.
संजय राऊत यांनी या कॉलबाबत काय सांगितले?
शिवसेना (UBT) चे खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले की, फडणवीस आणि केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उद्धव ठाकरे यांना फोन केला. राऊत यांनी याला सामान्य राजकीय प्रक्रिया म्हटले आणि म्हणाले, “फोन करणे हे त्यांचे कामच आहे.”