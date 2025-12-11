English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
काका नव्हे मित्र! अमित ठाकरेंच्या मुलाची आदित्य ठाकरेंशी जमली गट्टी; वारंवार पाहिला जातोय हा व्हिडीओ...

Aditya Thackeray Plays With Amit Thackeray Son: असं म्हणतात की, लहान मुलं पाहिली, की त्यांच्या बालक्रीडा नकळत आपल्यालासुद्धा लहानगं होण्यास भाग पाडतात. हा व्हिडीओ पाहून तुमचाही विश्वास बसेल...   

सायली पाटील | Updated: Dec 11, 2025, 02:05 PM IST
Aditya Thackeray Plays With Amit Thackeray Son: राजकीय वर्तुळामध्ये सध्या ठाकरे बंधूंच्या भेटीगाठींवर सर्वांचच लक्ष असून, नुकतेच हे दोन्ही भाऊ सहकुटुंब एका खास कार्यक्रम सोहळ्यासाठी पोहोचले होते. हा कार्यक्रम होता, मनसे नेते अमित ठाकरे यांचे मेहुणे राहुल बोरुडे यांचा विवाहसोहळा. 

दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या शाही विवाहसोहळ्यानंतर मुंबईतील वेलिंग्टन क्लब इथं नुकताच अमित ठाकरेंच्या मेहुण्याच्या लग्नाचा स्वागतसोहळा पार पडला. लग्नसोहळ्यासाठी ज्याप्रमाणं खुद्द पंतप्रधान मोदींनीसुद्धा या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती, त्याचप्रमाणं मुंबईतील स्वागत समारंभ चर्चेत राहिला तो म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाची उपस्थिती. 

लग्नसोहळ्याच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा उद्धव आणि राज ठाकरे हे दोन्ही भाऊ एकमेकांना भेटले. त्यांच्यामध्ये गप्पासुद्धा झाल्या. तर, तिथं आदित्यसुद्धा अमित ठाकरे यांच्याशी गप्पा मारताना दिसला. घरातल्या मोठ्यांशी खरी गट्टी जमवली ती म्हणते राज ठाकरे यांचा नातू आणि अमित ठाकरे यांचा मुलगा किआननं. एकिकडे आपले दोन्ही आजोबा गप्पा मारत असताना किआन तिथं अचानकच गेला आणि तिथंच रेंगाळत राहिला. राज ठाकरेंनीही त्याच्या डोक्यावरून प्रेमानं हात फिरवला, तर उद्धव ठाकरे त्याच्याकडे कुतूहलानं पाहत होते. 

आदित्य ठाकरेंशी मजा मस्ती...

आदित्य ठाकरेंनी किआनसोबत तर मजाच केली. घरातला तो एक खोडकर काका, ज्याप्रमाणं लहानग्यांची खोड काढतो आणि शेवटी मैत्रीचा हात पुढे करतो अगदी त्याचप्रमाणं आदित्य ठाकरेंनीही आपल्या या पुतण्यासोबत थट्टामस्करी करत मैत्री केली. सुरुवातीला शेकहँड करण्यासाठी त्यांनी किआनपुढं हात नेला, तो हात मिळवणार इतक्यातच आदित्य ठाकरेंनी त्याला हुलकावणी दिली. त्या चिमुकल्यानं मात्र काकाला हात मिळवायचाच ठरवलेल. पण, काका मात्र मस्करी करण्याच्या बेतात असल्यानं या दोघांची गोड जुगलबंदी तिथं कुतूहलानं सारेच पाहत होते.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

ही गोड गट्टी यावेळी सर्वांची मनं तर जिंकून गेलीच, पण सोशल मीडियावर या क्षणाचे फोटो आणि व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाले. जिथं आदित्य ठाकरेंचं हे रुपही अनेकांची मनं जिंकून गेलं. 

