/पुण्यातील प्रसिद्ध पबमध्ये हे काय सुरु आहे? धावत्या कारमध्ये तरुणीवर अत्याचार झाल्यांनतर धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Pune Crime News : शिक्षणाचे माहेरघर असलेले पुणे शहर सध्या अशोभनीयकृत्यांचे केंद्र बनल्याचे दिसत आहे. पुण्यात एका तरुणीवर धावत्या कारमध्ये अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. प्रसिद्ध पबमध्ये पार्टी करून परतत असताना या महिलेवर अत्याचार झाला. या अत्याचारानंतर पुण्यातील एका प्रसिद्ध पबचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. अतिशय धक्कादायक असा हा व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओत तरुण तरुणी अश्लिल कृत्य करत असल्याचे दिसत आहे.
पुण्यातील मुंढवा परिसरातील एका नामांकित पबचा हा व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओत तरुण तरुणी अश्लिल कृत्य करत असल्याचे दिसत आहे. पबमधील कथित अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. हजारो लोकांच्या उपस्थितीत तरुण-तरुणी अश्लील चाळे उघडपणे पब मध्ये होत असल्याचे दिसून येत आहे.
शहरातील पबना रात्री 1.30 पर्यंतच परवानगी असताना संबंधित पब पहाटे 3 वाजेपर्यंत सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. रविवारी घडलेल्या तरुणीवरील कथित अत्याचार प्रकरणानंतर हा व्हिडिओ समोर आल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
पुण्यात महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर झालाय. पुण्यात एका महिलेवर धावत्या कारमध्ये लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आलीये. पीडित महिला ही पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क परिसरातल्या एका बड्या हॉटेलमध्ये जेवायला गेली होती. तिच्या सोबत असलेले मित्र निघून गेल्यानंतर महिला एकटी असल्याचं पाहून तिथल्या दोन जणांनी तिच्याशी ओळख केली.
ओळख वाढवल्यानंतर त्या दोघा आरोपींनी महिलेला दुस-या हॉटेलमध्ये जाऊ या असा आग्रह केला. महिला त्यांच्यासोबत कारमध्ये बसल्यानंतर आरोपींनी तिच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न केला. महिलेनं आरडाओरडा केल्यानंतर कार थांबवण्यात आली. तिथं आणखी एक आरोपी आला त्यानंही महिलेचा विनयभंग केला. महिलेची पर्सही आरोपींनी फेकून दिल्याचं सांगण्यात आलं. कारमधून उतरल्यानंतर महिलेनं पोलीस ठाणं गाठत आरोपींविरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी अभिषेक मुकटे, धनंजय सोरटे आणि आदेश शिंदे या तिघांना अटक केलीये. पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत आरोपींना अटक केलीये. असं असलं तरी पुण्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
नसरापूर येथील अवघ्या तीन वर्षाच्या बालिकेवर अत्याचार करून तिची निघृण हत्या केल्याच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले असून, 21 पासून या प्रकरणावर नियमित सुनावणी घेत जलद गतीने या खटल्याची सुनावणी होणार आहे. खटल्याचे गांभीर्य आणि पीडितेचे वय लक्षात घेता ही सुनावणी इन-कॅमेरा घेतली जाणार आहे. जिल्हा न्यायाधीश व विशेष सत्र
न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या विशेष न्यायालयात कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात या खटल्याची सुनावणी पार पडणार आहे.
ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीप गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथकाने रात्रंदिवस मेहनत घेऊन घटनेच्या अवघ्या १४ दिवसांत तब्बल ११०० पानांचे भक्कम दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले आहे. सीसीटीव्ही फुटेज, एफ.एस.एल रिपोर्टस, वैद्यकीय अहवाल तसेच पीडितेसोबत आरोपीला शेवटचे बघण्यात आल्याबाबतचा पुरावा यावर दोषारोपपत्र आधारलेले आहे.