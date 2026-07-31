/धक्कादायक! ठाणे स्टेशनच्या कँटीनमधील किळसवाणा प्रकार; टोमॅटो उंदीर कुरतडत असल्याचा VIDEO समोर

रेल्वे प्रवासादरम्यान रेल्वे कॅन्टिनमधील अन्न पदार्थ खात असाल तर सावधान. कारण आता आम्ही जो व्हिडीओ दाखवणार आहोत तो पाहून तुमच्या पायाखालची जमीनच सरकेल. ठाणे रेल्वे स्टेशनच्या कन्टिनमध्ये एक उंदीर चक्क भेळसाठी वापरल्या जाणाऱ्या टोमॅटोवर तावर मारताना दिसून आलाय. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ चांगलाच व्हारयल झाला. हा व्हिडीओ ठाणे रेल्वे स्टेशनवरील असल्याचं सांगितलं जातंय. गेल्या काही दिवसांपूर्वी याच रेल्वेच्या कॅन्टीनमध्ये मुदतबाह्य शीतपेयाच्या बाटल्या आढळून आल्या होत्या. त्यानंतर खासदार नरेश म्हस्के यांनी या कॅन्टिनवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानंतर काही दिवसातच हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. झी २४तास या व्हिडीओची पुष्टी करत नाहीये मात्र रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांच्या जीवाशी कसा खेळ सुरु आहे हे यातून स्पष्ट दिसतंय आता या रेल्वे कॅन्टिनवर काय कारवाई होते याकडे सा-याचं लक्ष लागलंय.
If @FDA_MAHARASHTRA under @Tukaram_IndIAS happens to inspect canteens on @WesternRly @Central_Railway @WesternRlystations in MMR... It's guaranteed all of them will be sealed.— मुंबई Matter (@mumbaimatterz) July 29, 2026
This is a visual of a Railway canteen at Thane station platform No.2, where a rat is seem nibbling… pic.twitter.com/rVmGuAmlIR