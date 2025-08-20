'चोरीचा मामला...' शेतकरी संकटांनी पिचलेला असतानाच नेते नाचण्यात दंग; अमळनेरचा व्हिडिओ चर्चेत

Ashok Aadhar Patil Dance Video : जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर बाजार समितीचे सभापती आणि संचालकांचा डान्स करतानाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या व्हायरल व्हिडिओमुळे सध्या राजकीय वर्तुळात आणि लोकांमध्ये चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
या व्हिडिओमध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे सभापती अशोक आधार पाटील यांनी भर रस्त्यावर कार उभी करून त्यात कारमध्ये मोठ्या आवाजात मराठी गाणी लावली आहेत. त्यानंतर 'चोरीचा मामला' या गाण्यासह इतर गाण्यांवर त्यांनी संचालकांसोबत ठेका धरत डान्स केला आहे. या व्हिडिओमध्ये सभापतींसोबत तीन संचालकही रस्त्यावर डान्स करताना स्पष्टपणे व्हिडीओमध्ये दिसत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत आहे. अनेक ठिकाणी घरांमध्ये पाणी शिरलं आहे. अशातच जळगाव जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतकरी हवालदिल असताना बाजार समितीचे सभापती आणि संचालकांनी रस्त्यावर असा डान्स करणं योग्य आहे का? असा देखील प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. यामुळे त्यांच्या वर्तनावर टीका होत असून शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशीलतेचा आरोप केला जात आहे.
अशोक आधार पाटील यांच्या डान्सदरम्यान सभापती आणि संचालकांनी मद्यपान केले होते का? अशी देखील चर्चा सध्या जिल्ह्यात रंगली आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. तरीसुद्धा हा मुद्दा लोकांमध्ये कुजबुज निर्माण करत असून राजकीय चर्चेलाही ऊत आला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर बाजार समितीच्या सभापती आणि संचालकांचा डान्स करतानाचा व्हिडिओ pic.twitter.com/Bd1AiaBGWI
— Soneshwar Patil (@soneshwar_patil) August 20, 2025
सभापती आणि संचालकांचा हा रस्त्यावरचा डान्स जिल्ह्यात चर्चेचा विषय बनला आहे. सामान्य जनता, सोशल मीडिया वापरकर्ते तसेच राजकीय प्रतिस्पर्धी यावर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.
