बसमध्येच वाहक दारूच्या नशेत बेभान; 'त्या'कृतीमुळे चालक संतप्त, प्रवाशांनी काढला Video

Palghar Video : सोशल मीडियावर दररोज नवनवीन व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. या व्हिडीओद्वारे अनेक लोक आपल्या परिसरातील घडणाऱ्या घटना या व्हिडीओ किंवा फोटोद्वारे सोशल मीडियावर मांडत असतात. दरम्यान, असाच एक पालघरमधील व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर खूपच व्हायरल झाला आहे.
पालघर जिल्ह्यात परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये धक्कादायक प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. बोईसर ते नाशिक या मार्गावर धावणाऱ्या एस.टी. बसमधील वाहक पूर्णपणे मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे प्रवाशांनी पाहिले.
या बसमधील प्रवाशांच्या माहितीनुसार, सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये वाहक इतका दारूच्या नशेत होता की त्याला नीट उभं राहणं सुद्धा शक्य होत नव्हतं. बसमधील सेवा नीट पार पाडणे तर दूरच, त्याला स्वतःला सांभाळणंही अवघड जात होतं. या सर्व प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त होत होता.
या व्हिडीओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की तो वाहक इतका नशेत दिसत आहे की तो समोर असणाऱ्या चालकाला त्रास देताना दिसत आहे. वाहकाच्या या कृत्यामुळे बसचालकाला देखील चांगलाच राग आला. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून चालकाने नाराजी व्यक्त केली. अशा अवस्थेत वाहक असल्याने प्रवासादरम्यान प्रवाशांच्या सुरक्षेवरही मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला होता.
हा संपूर्ण प्रकार बसमध्ये असणाऱ्या प्रवाशांनी आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केला. काही प्रवाशांनी वाहकाच्या या नशेतल्या अवस्थेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर देखील केले आहेत. त्यामुळे हा प्रकार सध्या खूपच चर्चेचा विषय ठरला आहे.
पालघर - परिवहन महामंडळाच्या बस मधील वाहक झाला मद्यपान करून झाला झिंगाट pic.twitter.com/8dFBvCrAKp
— Soneshwar Patil (@soneshwar_patil) August 20, 2025
दारूच्या नशेत कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात आल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे संबंधित वाहकावर तातडीने कारवाई करून प्रवाशांचा विश्वास परत मिळवावा अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे.
