Marathi News
बसमध्येच वाहक दारूच्या नशेत बेभान; 'त्या'कृतीमुळे चालक संतप्त, प्रवाशांनी काढला Video

Palghar Video :  पालघरमधील बस वाहकाचा मद्यधुंद अवस्थेतील एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 20, 2025, 02:39 PM IST
Palghar Video : सोशल मीडियावर दररोज नवनवीन व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. या व्हिडीओद्वारे अनेक लोक आपल्या परिसरातील घडणाऱ्या घटना या व्हिडीओ किंवा फोटोद्वारे सोशल मीडियावर मांडत असतात. दरम्यान, असाच एक पालघरमधील व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर खूपच व्हायरल झाला आहे. 

पालघर जिल्ह्यात परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये धक्कादायक प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. बोईसर ते नाशिक या मार्गावर धावणाऱ्या एस.टी. बसमधील वाहक पूर्णपणे मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे प्रवाशांनी पाहिले.

एसटी बसचा वाहक मद्यधुंद अवस्थेत

या बसमधील प्रवाशांच्या माहितीनुसार, सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये वाहक इतका दारूच्या नशेत होता की त्याला नीट उभं राहणं सुद्धा शक्य होत नव्हतं. बसमधील सेवा नीट पार पाडणे तर दूरच, त्याला स्वतःला सांभाळणंही अवघड जात होतं. या सर्व प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त होत होता.

या व्हिडीओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की तो वाहक इतका नशेत दिसत आहे की तो समोर असणाऱ्या चालकाला त्रास देताना दिसत आहे. वाहकाच्या या कृत्यामुळे बसचालकाला देखील चांगलाच राग आला. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून चालकाने नाराजी व्यक्त केली. अशा अवस्थेत वाहक असल्याने प्रवासादरम्यान प्रवाशांच्या सुरक्षेवरही मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला होता.

प्रवाशांनी शेअर केला व्हिडिओ

हा संपूर्ण प्रकार बसमध्ये असणाऱ्या प्रवाशांनी आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केला. काही प्रवाशांनी वाहकाच्या या नशेतल्या अवस्थेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर देखील केले आहेत. त्यामुळे हा प्रकार सध्या खूपच चर्चेचा विषय ठरला आहे.

दारूच्या नशेत कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात आल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे संबंधित वाहकावर तातडीने कारवाई करून प्रवाशांचा विश्वास परत मिळवावा अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे.

FAQ

पालघरमधील कोणता व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे?

पालघर जिल्ह्यातील बोईसर ते नाशिक मार्गावरील एका एसटी बसच्या वाहकाचा, जो पूर्णपणे मद्यधुंद अवस्थेत होता, तो व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

व्हायरल व्हिडीओमध्ये काय दिसत आहे?

व्हिडीओमध्ये एसटी बसचा वाहक इतक्या दारूच्या नशेत आहे की त्याला नीट उभे राहणेही शक्य होत नाही. तो स्वतःला सांभाळण्यात अयशस्वी ठरत आहे आणि बसचालकाला त्रास देताना दिसत आहे.

 प्रवाशांनी या घटनेबाबत काय प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे?

प्रवाशांनी वाहकाच्या मद्यधुंद अवस्थेमुळे संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी या प्रकारामुळे प्रवासादरम्यान सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याचे म्हटले आहे आणि वाहकावर तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

