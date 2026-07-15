/धावत्या ट्रेनमधून वारकरी रुळावर पडला, रेल्वे कर्मचारी धावत सुटला अन्...; अंगावर काटा आणणारी घटना VIDEO त कैद

वारीच्या निमित्ताने सध्या सर्व वारकऱ्यांना विठुरायाच्या दर्शनाचे वेध लागले असून पंढरपूरच्या दिशेने निघाले आहेत. याच ओढीने पंढरपूरला निघालेल्या एका वारकऱ्याचा जीव थोडक्यात बचावला आहे. हा वारकरी थेट ट्रेनमधून खाली रुळावर पडला. पण सुदैवाने तिथे उपस्थित एका रेल्वे कर्मचाऱ्याने प्रसंगावधान दाखवत धाव घेतली आणि त्यांची जीव वाचवला. हा संपूर्ण प्रकार रेल्वे स्थानकातील सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. यानंतर रेल्वे कर्मचाऱ्याने दाखवलेल्या धाडसाचं कौतुक होत आहे.
सीसीटीव्हीत दिसत आहे त्यानुसार, ट्रेन स्थानकातून निघत असतानाच एक वयोवृद्ध वारकरी पाय घसरुन खाली रुळावर पडतो. यादरम्यान स्थानकावर उभा एक रेल्वे कर्मचारी हा सगळा प्रकार पाहतो. त्यानंतर तो तात्काळ वारकऱ्याच्या दिशेने धाव घेतो. स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता कर्मचाऱी वारकऱ्याला ट्रेनपासून दूर खेचतो. यावेळी ट्रेनच्या डब्याला असणाऱ्या पायऱ्या वारकऱ्याच्या डोक्याला लागताना दिसत आहे. पण सुदैवाने त्यांचा जीव वाचवण्यात कर्मचाऱ्याला यश येतं. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा वारकरी पंढरपूरला निघाला होता.
संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यामध्ये जेजुरी येथे वारकऱ्यांच्या दिंडीत झालेल्या अपघातात तीन वारकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला. ट्रक अपघातामध्ये सांगली जिल्ह्यातल्या तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे,तर तीन वारकरी जखमी झाले. मिरज तालुक्यातील कसबे डिग्रज,मालगाव आणि कवलापूर येथील महिला वारकऱ्याचा समावेश आहे. नंदा पवार (60), माधवी राजाराम सलगरे (55), राजश्री शंकर भोसले (55) अशी मृत वारकरी महिलांची नावे असून घटनेमुळे तिन्ही गावांमध्ये शोककाळा पसरली असून वारकरयांच्या मृत्युच्या घटनेची माहिती मिळताच,गावामध्ये बंद पाळण्यात आला.
पुणे पोलिसांनी वारी पोलिसिंग आणि वारीतले चोर पकडण्यासाठी प्रथमच एआय कॅमेऱ्यांचा वापर केलाय. त्यात फक्त वारकरी एआय फेंसिंगद्वारे प्रथमच वारकऱ्यांची संख्या तर मोजली जाते आहेच, शिवाय वारीत घुसलेले रेकॉर्डवरचे चोरही अलगद पोलिसांच्या जाळ्यात सापडतायेत.
यंदा ऐन पालखी प्रस्थान सोहळ्यावेळी पुराच्या पाण्यानं देहू - आळंदीली वेढा टाकला होता. त्यामुळं किमान लाखभर वारकऱ्यांना पुणे मुक्कामीच थांबावं लागलं.. आणि हा अचूक आकडा शोधून काढला एआय कमेऱ्यांनी. गेल्या वर्षी बोपोडी, पुणे एन्ट्रीपॉईंटला नोंदली गेलेली वारकरी संख्या आणि यंदा नोंदली गेलेली वारकरी संख्या यावरून एआय फेस काऊंटद्वारे पुणे पोलिसांनी हा आकडा शोधून काढला.
वारीदरम्यान पुणे पोलिसांनी तब्बल 72 संशयितांना वेळीच ताब्यात घेतलं. त्यामुळं यंदा वारीत चोऱ्यांचे प्रमाण देखील गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत कमी राहिलंय. यंदा वारी दरम्यान अवघ्या 5 सोनसाखळी चोरीच्या आणि एक मोबाइल चोरीचा गुन्ह्याची नोंद झालीय. दरम्यान, वारी पोलिसिंग ड्यूटी चार्ट साठीही या एआय कँम्पॉरेटिव्ह स्टडीचा मोठा फायदा झाल्याचं अधिकारी सांगतात.
याच एआय तंञाच्या माध्यमातून माऊलींच्या पालखीत 3 लाख 88 हजार 305 वारकरी सामील झाल्याचं समोर आलंय. तर तुकोबांच्या पालखीत 1 लाख 77 हजार 343 वारकरी सामिल झाल्याची नोंद झालीय. त्यामुळं यंदा गणेशोत्सवातही पुणे पोलीस हे अत्याधुनिक एआय कैमरा तंञज्ञान मदतीचं ठरणार आहे.