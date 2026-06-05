/विधान परिषद झाली आता आता बँकेसाठी संघर्ष? संभाजीनगरात बँक निवडणुकीत सेना भाजप आमनेसामने?

Vidhan Parishad 2026 : विधान परिषद निवडणुकीवरून संभाजीनगरमध्ये महायुतीत बिनसलं होतं. अब्दुल सत्तार यांची मनधरणी करण्यात यश आल्यानंतर तो तिढा सुटला...पण आता जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवरून भाजप विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष तापण्याची शक्यता आहे.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीवरून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना भाजपमध्ये चांगलंच युद्ध रंगलंय. मात्र, अखेर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनं हा वाद संपला आणि अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र समीर सत्तार यांनी अर्ज मागे घेतला. मात्र लागलीच त्यांनी नव्या निवडणुकीचे सुतोवाच केले ते म्हणजे समीर सत्तार आता जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत उतरणार आहेत.
अब्दुल सत्तार यांच्यासह शिवसेनेनं यासाठी तयारी सुरू केली आहे. शिवसेना भाजपच्या वेगवेगळ्या बैठक घेत आहेत. या आधीच्या निवडणुकीत दगाफटका झाला मात्र आता आम्ही तयार आहोत. कुठलाही दगाफटका सहन करणार नाही, असा इशारा आमदार अब्दुल सत्तार यांनी भाजपला दिलाय.
तर भाजपनंही अब्दुल सत्तार यांच्या आरोपांना जशास तसं उत्तर दिलंय. आम्ही गेल्या निवडणुकीत कुठलाही दगाफटका केला नाही. आम्ही निवडणुका लढतो. याही वेळेस आम्ही निवडणूक लढू. आम्ही कोणाच्याही ताब्यात बँक सहजासहजी देणार नाही. मात्र अंतिम निर्णय महायुती पक्षाचे प्रमुख नेते घेतील, असं अतुल सावे यांनी म्हटलंय. दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भात महायुतीचे वरिष्ठ नेते एकमतानं निर्णय घेतील असं समीर सत्तार यांनी म्हटलंय.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक हे सहकार क्षेत्रातील जिल्ह्यातील सर्वात मोठं सत्ताकेंद्र असते. ग्रामीण राजकारणाची नाडी समजली जाणारी ही संस्था आहे आणि आता याच बँकेवर ताबा मिळवण्यासाठी महायुतीतील मित्रपक्षच आमनेसामने उभे ठाकण्याची शक्यता आहे. आणि त्यातून संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विधान परिषद निवडणुकीचा संघर्ष टळला मात्र बँक निवडणुकीत नेत्यांच्या देहबोलीवरून चांगलाच संघर्ष होणार हे मात्र स्पष्ट दिसतंय.