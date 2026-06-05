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विधान परिषद झाली आता आता बँकेसाठी संघर्ष? संभाजीनगरात बँक निवडणुकीत सेना भाजप आमनेसामने?

विधान परिषद  निवडणुकीनंतर आता बँकेसाठी संघर्ष सुरु झाला आहे. संभाजीनगरात बँक निवडणुकीत सेना भाजप आमनेसामने आले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 05, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:48 PM IST
विधान परिषद झाली आता आता बँकेसाठी संघर्ष? संभाजीनगरात बँक निवडणुकीत सेना भाजप आमनेसामने?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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विधान परिषद झाली आता आता बँकेसाठी संघर्ष? संभाजीनगरात बँक निवडणुकीत सेना भाजप वाद
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