/‘उपसभापती पदासाठी मी इच्छुक होते, परंतु साहेबांनी...’; बॅकफूटच्या चर्चा होताच नीलम गोऱ्हेंनी सगळं सांगितलं

मुंबई | महाराष्ट्रातील राजकारणात आलेली ही धुमश्चक्री काही केल्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीय. कारण, राज्यात अद्यापही ऑपरेशन टायगर संपलेलं नाही. विधान परिषदेच्या सभापती आणि उपसभापती निवडणुकीसाठी आज अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी याचा आणखी एक अंक पाहायला मिळाला. जिथं एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणखी एक मोठा धक्का दिला देत विधान परिषद निवडणुकीमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेचे विश्वासू आमदारांपैकी एक, सचिन आहिर यांना उपसभापती पदाची उमेदवारी दिल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासोबतच संजय शिरसाट, संजय राठोड, चंद्रकांत पाटील हे सुद्धा यावेळी उपस्थित होते.
वास्तविक नीलम गोऱ्हे यांचं नाव उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीसाठी चर्चेत होतं. मात्र गेल्या अधिवेशनात त्यांच्याबाबतचा वाद उभा राहिला होता. पोलीस अधिक्षकांच्या निलंबनाचा वाद त्यांना भोवला असल्याचं म्हटलं जात आहे. यावर गोऱ्हे यांनी झी 24तासशी संवाद साधताना या राजकीय खेळीवर प्रकिक्रिया दिली.
अहिर यांच्याबाबतच्या घडामोडींविषयी प्रश्न विचारला असता, ‘सचिन अहीर आणि माननीय शिंदे साहेब यांच्यामद्ये दुपारी पत्रकार परिषद होणार आहे. त्यावेळेला सगळी स्पष्टोक्ती करतील. परंतु सचिन भाऊ अहिर यांचा माझा जवळजवळ तीन दशकांचा परिचय आहे. ते गिरणी कामगारांसाठी मुंबईतल्या घरांसाठी अनेक वर्ष काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. पुणे जिल्ह्यात आणि महाराष्ट्रात त्यांचा संपर्क आहे. या पार्श्वभूमीवर एकना शिंदे ज्या प्रकारानं प्रश्न सोडवतात त्याच्यामुळे प्रभावी होऊन आणि हिंदुहृदयसम्राट सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिकेनुसार जे राजकारण गोर गरिबांसाठी शिंदे साहेब करत आहेत त्याच्यामुळे सचिन भाऊ अहिर यांनी निर्णय घेतला असावा असं मला वाटतं आणि त्यामुळे तुम्ही प्रवेश प्रवेश प्रवेश म्हणता पण मुळातल्या शिवसेनेमध्ये ते इकडे आलेले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचा धनुष्यबाण निवडणूक आयोगाने आम्हाला दिलेला आहे आणि त्याचबरोबर शिवसेनेच्या भूमिकेवर शिंदे साहेब काम करत आहे आणि त्यामुळे त्यांनी त्यांचं नेतृत्व स्वीकारलेलं आहे आणि म्हणून उपसभापती पदाची त्यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे’, असं त्या म्हणाल्या.
वरळी मतदारसघात आदित्य ठाकरे आमदार असताना त्यांना धोबीपछाड देण्यासाठी किंवा त्यांना एक वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी सचिन अहिर यांचा हा शिवसेनेतला प्रवेश अस म्हणाव लागेल? असा प्रश्न विचारला असता, ‘मी आपल्याला सांगू इच्छिते की अशा अगदी संकुचित राजकारणाचा चा विचार करून एकनाथ शिंदे करत नाहीत. एकूण महाराष्ट्रामधून सगळीकडचे खासदार येत आहेत आता त्या खासदारांच्या इथे काय आदित्यजींचा मतदारसंघ होता का? अस नाहीये! सगळा महाराष्ट्रच आमचा आणि आम्ही महाराष्ट्राचे आहोत ही भूमिका आहे’, असं नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या
उपसभापती पदाच्या शर्यतीत आपलंही नाव होतं, याबाबत विचारलं असता त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रीया दिली. ‘हा अंतिम निर्णय जो आहे तो माननीय एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला आहे तो अर्थातच मी स्वीकारते आणि मी काल स्पष्ट केलं होत की सातत्याने शिंदे साहेबांनी प्राधान्य कार्यकर्त्याला दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे उपसभापती पदासाठी मी इच्छुक होते परंतु साहेबांनी सचिन भाऊ अहिर यांना जर का उमेदवारी दिलेली आहे तर तेही चांगले कार्यकर्ते आहेत’, असंच गोऱ्हेंनी स्पष्ट केलं.