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6 आमदार, 2 जिल्हाप्रमुख,1 खासदार आणि मध्यरात्री अज्ञात स्थळी बैठक! अब्दुल सत्तार यांच्या मुलाची उमेदवारी मागे घेण्यासाठी हायल्होल्टेज ड्रामा

संभाजीनगरच्या रिंगणातून समीर सत्तारही माघार घेणार आहेत.  शिंदेंसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सत्तारांनी बंडाची तलवार म्यान केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 03, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:52 PM IST
6 आमदार, 2 जिल्हाप्रमुख,1 खासदार आणि मध्यरात्री अज्ञात स्थळी बैठक! अब्दुल सत्तार यांच्या मुलाची उमेदवारी मागे घेण्यासाठी हायल्होल्टेज ड्रामा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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