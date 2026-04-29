Vidhan Parishad Election 2026: तटकरेंचे निकटवर्तीय की पार्थ पवारांचा बेस्ट फ्रेंड? सुनेत्रा कोणाला देणार उमेदवारी? NCP कडून 5 नावं चर्चेत

Vidhan Parishad Election 2026 Ajit Pawar NCP 5 Expected Candidates: देवगिरी बंगल्यावर रात्री उशीरा झालेल्या बैठकीमध्ये पाच नावांवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 29, 2026, 10:43 AM IST
राष्ट्रवादीचा उमेदवार कोण (प्रातिनिधिक फोटो)

Vidhan Parishad Election 2026 Ajit Pawar NCP 5 Expected Candidates: विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख उद्या म्हणजेच 30 नोव्हेंबर रोजी आहे. मात्र असं असलं तरी भारतीय जनता पार्टी वगळता सत्ताधारी पक्षातील कोणत्याही पक्षाने आपल्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केलेली नाही. या निवडणुकीमध्ये एकनाथ शिंदेंची शिवसेना एक जागा लढवणार असून अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस एक जागा लढवणार आहे. मात्र या दोन्ही पक्षांनी आपले उमेदवार अर्ज दाखल करण्यासाठी 24 तासांचा वेळ शिल्लक असतानाही उमेदवार जाहीर केलेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर पक्षाचा उमेदवार कोण असावा यासाठी मंगळवारी रात्री उशीरा 'देवगिरी' बंगल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमधील इनसाइट स्टोरी समोर आली असून कोणकोणत्या नावांवर चर्चा झाली यासंदर्भातील माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे.

या पाच नावांची झाली चर्चा

विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची पक्षांतर्गत बैठक मंगळवारी रात्री उशीरा पार पडली. या बैठकीमध्ये विविध नावांवर चर्चा झाली. चर्चा झालेल्या नावांमध्ये राजेंद्र जैन, सुरेश बिराजदार, उमेश पाटील, जिशान सिद्धकी यांचा समावेश आहे. सूत्रांनीच यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. या बैठकीमध्ये माजी खासदार संजय काकडे यांचे चिरंजीव विक्रम काकडेही उपस्थित होते. विक्रम काकडे यांच्या उमेदवारीला पक्षात सध्या प्रचंड विरोध होत असल्यामुळे त्यांच्या नावासहीत अन्य नावांबाबत देखील बैठकीत खल झाल्याची माहिती मिळत आहे.

राजेंद्र जैन कोण आहेत?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) माजी आमदार आणि गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे (GDCCB) सलग दुसऱ्यांदा निवडून आलेले अध्यक्ष आहेत. ते माजी खासदार प्रफुल्ल पटेल यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील पक्ष संघटना बळकट करण्यात आणि स्थानिक विकासात त्यांचा मोठा वाटा आहे.

सुरेश बिराजदार कोण?

सुरेश बिराजदार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत. 'भाऊसाहेब बिराजदार सहकारी साखर कारखाना' आणि 'भाऊसाहेब बिराजदार नागरी सहकारी बँके'चे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे (DCCB) अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले असून अडचणीत असलेल्या बँकेला सावरण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर त्यांनी धाराशिव जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून पक्षाची संघटना पुन्हा बांधण्यात योगदान दिले आहे.

चर्चेत असलेले उमेश पाटील कोण?

उमेश पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) मुख्य प्रदेश प्रवक्ते आणि सोलापूर जिल्हाध्यक्ष आहेत. टीव्ही वाहिन्यांवरील राजकीय चर्चांमध्ये (Debates) पक्षाची बाजू अत्यंत प्रभावीपणे आणि अभ्यासू पद्धतीने मांडण्यासाठी ओळखले जातात.

जिशान सिद्धकींचा अल्पपरिचय

जिशान सिद्धकी हे मुंबईतील वांद्रे पूर्व मतदारसंघाचे माजी आमदार आहेत. ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये होते आणि मुंबई युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये त्यांनी अधिकृतपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. ते महाराष्ट्राचे माजी मंत्री स्वर्गीय बाबा सिद्दीकी यांचे पुत्र आहेत. ऑक्टोबर 2024 मध्ये बाबा सिद्दीकी यांची हत्या झाली, त्यानंतर झिशान सिद्दीकी यांनी आपल्या वडिलांचा राजकीय वारसा पुढे नेण्याची जबाबदारी जिशान यांच्या खांद्यावर आहे.

माजी खासदाराच्या पुत्राचाही समावेश

माजी खासदार संजय काकडे यांचे पुत्र असलेले विक्रम काकडे हे पार्थ पवार यांचे निकटवर्तीय आणि बालपणीचे मित्र मानले जातात. ते पुण्यातील रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसायाशी संबंधित असून त्यांचे शिक्षण आणि व्यावसायिक अनुभव पुणे क्षेत्रापुरताच मर्यादित असला तर पार्थ पवारांच्या गटाचा त्यांना पाठिंबा असल्याने त्यांची दावेदारी प्रबळ मानली जात आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

