99 टक्के जागांवर एकमत; महायुतीमध्ये विधानपरिषदेच्या निवडणुकीवरून वाद

Vidhan Parishad Election 2026 : विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या जागावाटपाबाबत भाजप आणि शिवसेना नेत्यांमध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीत 99 टक्के जागांवर एकमत झालंय, मात्र शिवसेना 7 जागांवर अजूनही ठाम असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जागावाटपाचा तिढा महायुतीमध्ये अजूनही कायम आहे.
महायुतीमध्ये विधानपरिषदेच्या निवडणुकीवरून तिढा निर्माण झाला आहे. शिवसेनेनं विधानपरिषदेच्या 7 जागांवर दावा ठोकला आहे. तर, भाजपही सर्वाधिक जागा लढवण्यावर ठाम आहे. एकनाथ शिंदेंच्या नंदनवन बंगल्यामध्ये पार पडलेल्या बैठकीत भाजप-शिववसेनेत 99 टक्के जागांवर एकमत झाल्याची माहिती आहे. मात्र शिंदेंनी 7 जागांवर केलेल्या दाव्यामुळे भाजप-शिवसेनेत वाद निर्माण होण्याची चिन्ह आहेत. जागावाटपाचा अंतिम निर्णय हा वरिष्ठ पातळीवर सोडवला जाणार असल्याचं भाजप-शिवसेनेच्या नेत्यांनी म्हटलं.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या विधानपरिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर महायुतीमधील तिन्ही पक्षामध्ये रस्सीखेच सुरू झालीय, प्रत्येक पक्ष जास्त जागा मिळण्यासाठी आग्रही आहे, मात्र भाजपकडे संख्याबळ जास्त असल्यामुळे भाजप अधिकच्या जागा लढवण्यावर ठाम आहेत. एकीकडे शिंदेंची शिवसेनेनं विधानपरिषदेच्या जागांबाबत त्यांची रोखठोक भूमिका बोलून दाखवली आहे. तर, तिकडे सुनेत्रा पवारांनी मात्र विधानपरिषदेवर बोलणं टाळलंय, पुण्यातील पक्षाच्या बैठकीनंतर सुनेत्रा पवार विधानपरिषदेवर न बोलताच निघून गेल्यात.
विधानपरिषदेच्या जागांबाबत महायुतीच्या समन्वय समितीच्या नेत्यांमध्ये बैठका सुरू आहेत, मात्र जागांबाबतचा अंतिम निर्णय सुनेत्रा पवार, एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवारच घेणार, त्यामुळे शिंदेंच्या शिवसेनेनं 7 जागांवर दावा ठोकला असला तरी कोणाला किती जागा मिळणार हे तिन्ही नेत्यांच्या अंतिम बैठकीनंतरच स्पष्ट होईल.