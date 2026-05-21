/विधान परिषदेच्या जागावाटपावरुन महायुतीत संघर्ष; भाजपचा 12 जागांवर तर शिवसेनेचा 6 जागांवर दावा

महायुतीत सध्या सुरू आहे ती जागावाटपाची कुस्ती पहायला मिळत आहे. विधान परिषदेवरुन महायुतीत सध्या घमासान सुरु असल्याचं पाहायला मिळतं आहे. विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठीचा रणसंग्राम आता उघडपणे दिसू लागला आहे.
Vidhan Parishad election 2026 : विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत जागावाटपात सत्ताधारी महायुतीत प्रचंड रस्सीखेच पाहायला मिळतेय. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर भाजपच्या गोटातून जागावाटपासाठी हालचाली सुरु झाल्या होत्या. महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपनं 17 जागांपैकी तब्बल 12 जागांवर दावा केला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार भाजप 12 लढवणार, शिवसेनेला 03 जागा तर राष्ट्रवादीला 02 जागा सोडण्याची तयारी दाखवली होती. भाजपकडून हा फॉर्म्युला अधिकृतरित्या जाहीर केला नसला तरी महायुतीच्या गोटातून आलेल्या या फॉर्म्युल्याला शिवसेनेनं तीव्र विरोध केलाय. नाशिक, परभणी ठाणे, संभाजीनगर आणि यवतमाळ या जागा लढवण्यावर शिवसेना ठाम असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. इतकंच नाही तर रायगड-रत्नागिरीची जागाही शिवसेनेनं मागितली आहे. शिवसेनेनं 12-03-02चा फॉर्म्युला ठरलाच नसल्याचा दावा केलाय. अजून कोण किती जागा लढणार हे ठरलं नसल्याचं उदय सामंतांना सांगावं लागलं. शिवसेनेला विधान परिषदेच्या जागा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं केली.
राष्ट्रवादीनंही विधान परिषदेसाठी कंबर कसलीये. राष्ट्रवादीनंही तीन मतदारसंघावर दावा ठोकल्याची माहिती आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी चंद्रशेखर बावनकुळेंची भेट घेतली. या भेटीत राष्ट्रवादीनं तीन जागांवर दावा ठोकल्याची माहिती समोर आलीये. सूत्रांच्या माहितीनुसार अशा तीन जागा राष्ट्रवादीला हव्यात. विधान परिषदेच्या जागावाटपावरुन महायुतीत घमासान सुरु असलं तरी महाविकास आघाडीत अजून कोणत्याही हालचाली सुरु झालेल्या दिसत नाहीत. महाविकास आघाडीच्या घटकपक्षांनी आताकुठं विधान परिषदेसाठी चाचपणी केल्याची माहिती समोर आलीय. 25 मे रोजी होणा-या बैठकीत जागा वाटप निश्चित होईल असं काँग्रेसनं म्हटलंय. विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी महायुतीत संघर्ष आहेच. पण ताकद कमी असल्यानं महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षांमध्येही तणातणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.