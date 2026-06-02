ठाण्यात राजकारणात शीत युद्ध? रवींद्र फाटक यांना उमेदवारी मिळाल्याने भाजप नाराज

Vidhan Parishad Election 2026 : ठाण्याच्या राजकीय रणभूमीवर पुन्हा एकदा शक्तिप्रदर्शनाचा रंग दिसून आला. विधान परिषद निवडणुकीसाठी महायुतीचे उमेदवार रवींद्र फाटक यांनी टेंभी नाका येथील आनंद आश्रमातून भव्य रॅली काढत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. शिवसैनिक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा मोठा जमाव या वेळी दिसला. मात्र, या जल्लोषातही एक रिकामेपण चर्चेचा विषय ठरला. भाजपचे काही प्रमुख आमदार अनुपस्थित राहिल्याने महायुतीतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेत.
ठाण्यात विधान परिषद निवडणुकीची रंगत वाढली आहे. महायुतीचे उमेदवार रवींद्र फाटक यांनी अर्ज दाखल केला. टेंभी नाका येथील आनंद आश्रमातून भव्य रॅली काढण्यात आली. मोठ्या संख्येने शिवसैनिक आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. मात्र, या कार्यक्रमात एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत आला. भाजपचे काही प्रमुख आमदार अनुपस्थित राहिले. संजय केळकर, रवींद्र चव्हाण, किसन कथोरे आणि निरंजन डावखरे हे अनुपस्थित होते. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले. महायुतीत सर्व काही आलबेल आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला.
ठाणे विधान परिषद जागेवर भाजपने दावा केला होता. संख्याबळाच्या आधारावर ही जागा भाजपकडे जावी अशी भूमिका होती. मात्र अंतिम निर्णय महायुती नेतृत्वाने घेतला. ही जागा शिवसेनेच्या वाट्याला देण्यात आली. रवींद्र फाटक यांना पुन्हा संधी देण्यात आली. या निर्णयानंतर भाजपमध्ये नाराजी असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. अर्ज भरण्याच्या कार्यक्रमातील अनुपस्थितीने या चर्चांना आणखी बळ मिळालं.
महायुतीतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. मात्र, भाजपकडून या चर्चांना स्पष्ट नकार देण्यात आला. आमदार निरंजन डावखरे यांनी नाराजीच्या सर्व चर्चा फेटाळल्या आहेत. महायुतीत कोणतीही अंतर्गत नाराजी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केलं. वरिष्ठ नेतृत्वाचा निर्णय सर्वांना मान्य असल्याचेही त्यांनी सांगितलं. महायुती पूर्ण ताकदीने रवींद्र फाटक यांच्या पाठीशी असल्याचा दावा त्यांनी केला. डावखरेंनी महाविकास आघाडीवरही टीका केली. त्यांचा उमेदवार नवखा असल्याचा दावा त्यांनी केला. महायुतीचं संख्याबळ मजबूत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता व्यक्त केली.
दरम्यान ठाण्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. एका बाजूला शक्तिप्रदर्शन तर दुसऱ्या बाजूला अनुपस्थितीची चर्चा आणि तिसऱ्या बाजूला नाराजीच्या अफवा. यामुळे निवडणूक लढत केवळ मतांची नाही. तर समन्वयाचीही ठरताना दिसतेय.
विधान परिषदेसाठी ठाणे मतदारसंघात भाजपची 431, शिवसेनेकडे 309, राष्ट्रवादीकडे 18, बविआकडे 71, महाविकास आघाडीकडे 115, तर इतर 53 मतं आहेत. ठाण्याच्या राजकारणात हा दिवस केवळ उमेदवारी अर्जाचा नव्हता. तर सत्तासमीकरणांच्या छायांची चाचपणी करणारा होता. शक्तिप्रदर्शनाच्या गर्दीतही प्रश्नांची कुजबुज दडलेली राहिली नाही. आता खरा कस लागणार आहे तो मतांच्या मैदानात. महायुतीची एकजूट प्रत्यक्षात किती मजबूत आणि अनुपस्थितीचे अर्थ किती खोल याचं उत्तर येणाऱ्या राजकीय घडामोडी देणार आहेत..