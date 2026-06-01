/भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात अब्दुल सत्तार यांचा मुलगा लढणार; विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीत मोठी बंडखोरी

Vidhan Parishad Election 2026 : काही ठिकाणी बंडखोरी, तर काही ठिकाणी नाराजीनाट्य. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत अनेक ठिकाणी बंडखोरी झाल्याचं चित्र आहे. अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या तासात छत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात बंडखोरी झाली. महायुतीच्या जागावाटपात ही जागा भाजपला सुटलेली असताना आणि भाजपनं अधिकृत उमेदवार घोषित केलेला असतानाही, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र समीर सत्तार यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
या मतदारसंघासाठी महायुतीकडून भाजपनं सुहास शिरसाट यांना आपली अधिकृत उमेदवारी जाहीर केली आहे. मात्र, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अवघा काही वेळ शिल्लक असताना समीर सत्तार यांनी अचानक निवडणूक रिंगणात उडी घेतली. छत्रपती संभाजीनगर-जालना हा मतदारसंघ वर्षानुवर्षे शिवसेनेनं लढवला होता. त्यामुळे हा शिवसेनेचा पारंपरिक गड मानला जातो. मात्र, यंदाच्या जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्यामध्ये ही जागा भाजपनं आपल्या पदरात पाडून घेतली. शिवसेनेची हक्काची जागा भाजपला सोडली गेल्यानं स्थानिक शिवसेना नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी नाराजी होती. आता आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या पुत्रानं उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आल. तर, भाजप शिवसेनेला हद्दपार करतंय असा आरोप अब्दुल सत्तार यांनी केला.
दरम्यान, यावरून आता भाजपनं पलटवार केला. अब्दुल सत्तार यांनी आम्हाला शिकवू नये, असं प्रत्युत्तर अतुल सावे यांनी दिलंय. या मतदारसंघात केवळ भाजप आणि शिवसेनाच नव्हे, तर 'एमआयएम'पक्षाकडूनही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलाय. दुसरीकडे, भाजपच्या सुहास शिरसाट यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीकडून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा उमेदवारही मैदानात उतरणार आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत 4 जून रोजी आहे. त्यामुळे समीर सत्तार आपला अर्ज मागे घेतात की आपली बंडखोरी कायम ठेवतात? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.